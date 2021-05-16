Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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В Лиге конференций Россию представят «Рубин» и «Сочи»

16 Мая 2021, 16:18,

Новый турнир от УЕФА, который стартует со следующего сезона, пройдёт при участии казанского «Рубина» и «Сочи». 

В рамках 30-го тура чемпионата России казанцы сыграли вничью с «Ротором» (1:1), а сочинцы не смогли забить на пару с «Химки» (0:0) - эти результаты позволили командам пробиться в Лигу конференций на сезон 2020/21. 

Лига конференций - это третий по силе турнир в европейском футболе, после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Лигу конференций от РПЛ отбираются четвёртое и пятое место. До последнего тура на ЛК претендовал и московский ЦСКА, но в заключительном матче сезона «армейцы» проиграли «Динамо» со счетом 2:3.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Рубин, Сочи, Лига конференций
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