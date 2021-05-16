В Лиге конференций Россию представят «Рубин» и «Сочи»

Новый турнир от УЕФА, который стартует со следующего сезона, пройдёт при участии казанского «Рубина» и «Сочи».

В рамках 30-го тура чемпионата России казанцы сыграли вничью с «Ротором» (1:1), а сочинцы не смогли забить на пару с «Химки» (0:0) - эти результаты позволили командам пробиться в Лигу конференций на сезон 2020/21.

Лига конференций - это третий по силе турнир в европейском футболе, после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Лигу конференций от РПЛ отбираются четвёртое и пятое место. До последнего тура на ЛК претендовал и московский ЦСКА, но в заключительном матче сезона «армейцы» проиграли «Динамо» со счетом 2:3.