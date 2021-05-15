Влашич не сыграет с «Динамо»

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15 Мая 2021, 19:51,
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Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, что его клиент не сыграет с «Динамо».
«Травма все еще беспокоит Николу, поэтому он не сможет сыграть завтра с «Динамо», - цитирует Мартича sport24.
Напомним, что хорватский полузащитник получил травму колена в матче с «Уфой» (1:1), но она оказалась не столь серьезной, как некоторые СМИ писали об этом изначально.
Матч между «Динамо» и ЦСКА состоится завтра, 16 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.
После 29 туров «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Динамо» расположилось на седьмой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Динамо Москва, Никола Влашич
Беря в расчет его прошлые игры, не велика потеря! Краснодар вон без него обыграли, а башкиров с ним - нет!!!