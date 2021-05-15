Влашич не сыграет с «Динамо»

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, что его клиент не сыграет с «Динамо».

«Травма все еще беспокоит Николу, поэтому он не сможет сыграть завтра с «Динамо», - цитирует Мартича sport24.

Напомним, что хорватский полузащитник получил травму колена в матче с «Уфой» (1:1), но она оказалась не столь серьезной, как некоторые СМИ писали об этом изначально.

Матч между «Динамо» и ЦСКА состоится завтра, 16 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

После 29 туров «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Динамо» расположилось на седьмой строчке.