​ЦСКА поделился новостями о состоянии Влашича

На официальном сайте ЦСКА появилась информация о состоянии некоторых футболистов команды, которые испытывали или продолжают испытывать проблемы со здоровьем. Так, например, «армейцы» поделились новостями о состоянии лидера команды Николы Влашича.

По информации клубных врачей ЦСКА, Влашич демонстрирует положительную динамику в своём восстановлении. Хорватский полузащитник приступил к работе на футбольном поле раньше, чем ожидалось.

Что касается защитника Кирилла Набабкина, то он завершил восстановление и оставшуюся часть сезона будет работать в общей группе.

В последнем туре российского чемпионата 16 мая ЦСКА ждёт дерби с «Динамо».