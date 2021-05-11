​ЦСКА поделился новостями о состоянии Влашича

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11 Мая 2021, 17:38,
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На официальном сайте ЦСКА появилась информация о состоянии некоторых футболистов команды, которые испытывали или продолжают испытывать проблемы со здоровьем. Так, например, «армейцы» поделились новостями о состоянии лидера команды Николы Влашича.
По информации клубных врачей ЦСКА, Влашич демонстрирует положительную динамику в своём восстановлении. Хорватский полузащитник приступил к работе на футбольном поле раньше, чем ожидалось.
Что касается защитника Кирилла Набабкина, то он завершил восстановление и оставшуюся часть сезона будет работать в общей группе.
В последнем туре российского чемпионата 16 мая ЦСКА ждёт дерби с «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич, Кирилл Набабкин