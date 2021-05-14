Масалитин: «Не совсем всё провально в ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «армейцами» в заключительном туре Тинькофф Российской Премьер-лиги.

- Считаю, что в предстоящей встрече нет явного фаворита. Команды находятся рядом в турнирной таблице. Думаю, что каждая из команд очень хочет победить, чтобы закончить сезон на положительной ноте. Более того, у ЦСКА еще есть шансы на еврокубки. Фаворита в игре нет, в матче на первое место уже выйдет исполнительское мастерство футболистов.

Будет ли у ЦСКА мотивация сильнее, потому что есть шансы на еврокубки? Шансы есть у них теоретические, но все-таки не все зависит от «армейцев». Пускай свое дело сделают, а там уже как футбольный Бог распорядится: нужны им эти еврокубки или не нужны. С одной стороны они нужны, с другой стороны кто-то говорит, что они не нужны, чтобы построить команду. Но я считаю, что они нужны в любом случае. Прежде всего, для того, чтобы посмотреть, как вы выглядите в Европе, как смотрятся игроки по сравнению с европейскими конкурентами. А может быть, из игроков кто-то сверкнет, и можно будет его хорошо продать, почему нет?

Можно ли считать этот сезон ЦСКА провальным? Сезон провальный в плане того, что не боролись за первое место, не боролись за Лигу чемпионов. Не попали в Лигу Европы - тоже провально. Конечно, не совсем все провально - все-таки команда никуда не вылетает и еще даже борется за еврокубки. Все привыкли, что ЦСКА всегда наверху, всегда играет в Европе, а тут возможно они не попадут в еврокубки. Не скажу, что сезон совсем провальный, где-то на троечку они выступили.

Но все-таки на это есть и объективные причины. В последних играх бросилось в глаза и судейство, если честно. Если бы оно было объективным, возможно, ЦСКА набрал бы побольше очков. Но в команде были проблемы, был застой, нужно было что-то менять - поменяли тренера. Посмотрим, как тренер теперь будет распоряжаться этими игроками. Пока никаких улучшений не видно. Сейчас он будет разбираться, наверняка будет просить приобретения, строить свою команду. Потом уже посмотрим результат и будем говорить, на правильном ли пути ЦСКА», - сказал Масалитин.