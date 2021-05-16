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Шварц: «Горд победой над ЦСКА»

16 Мая 2021, 18:11,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над ЦСКА (3:2).

«Горд победой, которую мы добыли. Нам удалось перевернуть игру, уступая в счете. Благодарен команде за стиль игры. Хотели порадовать болельщиков», - цитирует Шварца sport24.

Московский клуб набрал 50 очков и расположился на седьмой строчке в российской Премьер-лиге, уступив ЦСКА лишь по дополнительным показателям. Отставание от «Рубина», который занял четвёртое место и попал в еврокубки, составило всего лишь три зачетных балла.

Напомним, что Шварц был назначен на пост главного тренера «Динамо» в октябре 2020 года, контракт немецкого специалиста с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Динамо Москва, Сандро Шварц
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