Караваев: «Мой брат и отец болеют за ЦСКА»

Игрок питерского «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что в его семье отдают предпочтение московскому ЦСКА.

«Спорт-Экспресс» выпустил большое интервью с Караваевым, в одной части которого Вячеслав рассказал о своей семье. Со слов защитника сборной России, его брат и отец переживают за московский ЦСКА, хотя когда «армейцы» играют против «Зенита», то отдельно поддерживают 15-й номер команды из Санкт-Петербурга.

Караваев является воспитанником ЦСКА, но в 2014 году перебрался в аренду в чешскую «Дуклу». После неё в карьере Вячеслава было еще три европейских клуба - «Яблонец», «Спарта» и «Витесс». В 2019 году футболист вернулся в Россию, приняв предложение от «Зенита». Караваев уверен, что московские болельщики спокойно относятся к его переходу в коллектив принципиального соперника.