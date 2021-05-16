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Караваев: «Я называл Игнашевича «Серым», а Акинфеева - «Фуриком»

16 Мая 2021, 10:19,

Бывший защитник московского ЦСКА Вячеслав Караваев рассказал об отношениях между ветеранами «армейского» клуба и молодыми футболистами.

Караваев сообщил, что обращался к Сергею Игнашевичу по имени, а иногда и в уменьшительно-ласкательной форме - «Серый». Также Вячеслав не видит ничего необычного, что ему приходилось обращаться к Игорю Акинфееву прозвищем «Фурик».

На данный момент Караваев представляет питерский «Зенит», в котором, по словам Вячеслава, никто не обращается к Юрию Жиркову по отчеству. Футболист утверждает, что в команде по-другому и быть не может. В этом же интервью на «Спорт-Экспресс» игрок сборной России рассказал о том, что его семья болеет за ЦСКА.

В текущем сезоне 25-летний защитник провёл 24 матча, забив три мяча и трижды отдав результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Вячеслав Караваев
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