Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Первушин: «Тамбов» был в Премьер-лиге, входил в топ-16 лучших команд России, наш маленький Тамбов»

16 Мая 2021, 16:56,

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Зенитом» (1:5).

- Верится, что это последняя пресс-конференция «Тамбова»?

- Конечно, не верится, конечно, не хочется прощаться с Премьер-лигой, потому что здесь хорошо, здесь круто. Прекрасные стадионы, тем более, когда  начали болельщиков допускать, вообще футбольная атмосфера. Очень высокого уровня соперника, информационное поле, которое предоставляется этому продукту. Поэтому здесь было круто. К сожалению, не удалось выполнить нашу самую главную задачу, потому что самой главной нашей задачей было привезти Премьер-лигу в «Тамбов». И, к сожалению, не получилось у нас за эти два сезона - 30 праздников, а если взять еще кубковые игры, то там  и 32, и 35 праздников в Тамбов. Знаю прекрасно, как любят болельщики футбол в Тамбове. Была бы проблема лишнего билетика с такими болельщиками, как в Тамбове. Я уверен, что мы бы никуда не вылетели и играли бы. Но не все зависело от нас. Мы свое дело делали, но, к сожалению, не получилось. Когда узнали, что клуб не прошел лицензирование ни для ПФЛ, ни для ФНЛ, конечно, оптимизма и мотивации это не добавило. Поэтому завершаем, говорим своим болельщикам спасибо, которые и сегодня приехали, поддержали.

«Тамбов» был в Премьер-лиге, входил в топ-16 лучших команд России, наш маленький Тамбов. Про которого знали только «Тамбовский волк». Раньше был драматический театр, сейчас он работает, филармонию никак не отремонтируют. И вот футбольный клуб «Тамбов» вышел на медиапространство. Наверное, столько, сколько говорили о нашем клубе, не говорили никогда. Первый сезон со знаком «плюс», второй - со знаком «минус». Но, тем не менее, мы работали, чтобы прославлять тамбовский край, Тамбовскую область, поэтому делали все, что могли. Но, к сожалению, наша история сегодня заканчивается.

Поздравили мы сегодня «Зенит» с чемпионством, это самый сильный клуб нашей страны. Наверное, символично, что именно с «Зенитом» мы сегодня играли. И Артём Дзюба забил 4 гола, это лучший нападающий нашей страны, это флагман бомбардирский нашего футбола, поэтому и его поздравляем с таким результатом. Наверное, в его футбольной памяти наш клуб останется, что он сделал покер.

Ребят поздравил, им сказал спасибо, потому что действительно они могли, делали то, что могли. Иногда даже больше, но результат у нас был бы все равно один и тот же, даже если бы мы и набирали какие-то очки. Мы понимали, что 16 мая мы закончим свое существование.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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Комментарии (1)
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0
noname_344
16 Мая 2021, 18:55

Я аж слёзу пустил :'(
Рили

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