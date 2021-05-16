«Зенит» проводил «Тамбов» в вечность 4 голами Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром лиги

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16 Мая 2021, 15:56,
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В заключительном матче 30-го тура встретились «Тамбов» и «Зенит». Чемпионы устроили разгром аутсайдеру, который будет расформирован после этого матча. Капитан питерской команды Артём Дзюба забивал и ногами, и головой, остановившись на покере, - 5:1. К тому же отсутствие на поле Сердара Азмуна позволило Дзюбе выиграл гонку бомбардиров чемпионата России.
Протокол игры
|11' Дзюба Артём (0:1)
|(1:1) Климов Кирилл 45'
|55' Дзюба Артём (1:2)
|72' Дзюба Артём (1:3)
|74' Дзюба Артём (1:4)
Сямук Родион • Мартынов Илья 59' ( Дроздов Никита ( 59') • Денисов Александр • Кайков Денис 81' ( Нусуев Морис ( 81') • Герман Дмитрий • Карп Кэтэлин 59' ( Гигашвили Зураб ( 59') • Бавин Юрий • Васиев Фархад • Климов Кирилл 64' ( Терехов Антон ( 64') • Карапузов Владислав • Архипов Артём 82' ( Ахмаев Саид-Али ( 82')
Запасные: Аванесян Тигран • Минаев Роман • Алиев Азер • Сычёв Виталий • Еркин Александр
Одоевский Даниил • Караваев Вячеслав • Чистяков Дмитрий 59' ( Круговой Данил ( 59') • Хотулёв Данила • Жирков Юрий 60' ( Шамкин Даниил ( 60') • Кузяев Далер 78' ( Чибисов Сергей ( 78') • Оздоев Магомед 45' 74' ( Сазонов Саба ( 74') • Сутормин Алексей • Ерохин Александр 46' ( Кравцов Кирилл ( 46') • Мостовой Андрей • Дзюба Артём
Запасные: Крапухин Станислав • Кержаков Михаил
16 мая. Стадион "Мордовия Арена" (Саранск).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Тамбов
Ещё его правая рука гроза собственной писи.))
По-моему деревянный пента-трик сделал не?! Такие чё не забивать )) С линии практически ))
Последний за автогол засчитали