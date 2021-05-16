Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Зенит» проводил «Тамбов» в вечность 4 голами Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром лиги

16 Мая 2021, 15:56,

В заключительном матче 30-го тура встретились «Тамбов» и «Зенит». Чемпионы устроили разгром аутсайдеру, который будет расформирован после этого матча. Капитан питерской команды Артём Дзюба забивал и ногами, и головой, остановившись на покере, - 5:1. К тому же отсутствие на поле Сердара Азмуна позволило Дзюбе выиграл гонку бомбардиров чемпионата России.

Протокол игры  
Тамбов 1:5 Зенит
    11' Дзюба Артём (0:1)
(1:1) Климов Кирилл 45'    
    55' Дзюба Артём (1:2)
    72' Дзюба Артём (1:3)
    74' Дзюба Артём (1:4)
Сямук Родион Мартынов Илья   59' (Дроздов Никита (   59') Денисов Александр Кайков Денис   81' (Нусуев Морис (   81') Герман Дмитрий Карп Кэтэлин   59' (Гигашвили Зураб (   59') Бавин Юрий Васиев Фархад Климов Кирилл   64' (Терехов Антон (   64') Карапузов Владислав Архипов Артём   82' (Ахмаев Саид-Али (   82')
Запасные: Аванесян Тигран Минаев Роман Алиев Азер Сычёв Виталий Еркин Александр
Одоевский Даниил Караваев Вячеслав Чистяков Дмитрий   59' (Круговой Данил (   59') Хотулёв Данила Жирков Юрий   60' (Шамкин Даниил (   60') Кузяев Далер   78' (Чибисов Сергей (   78') Оздоев Магомед   45'   74' (Сазонов Саба (   74') Сутормин Алексей Ерохин Александр   46' (Кравцов Кирилл (   46') Мостовой Андрей Дзюба Артём
Запасные: Крапухин Станислав Кержаков Михаил
16 мая. Стадион "Мордовия Арена" (Саранск).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Тамбов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
SpaM
16 Мая 2021, 16:18
Гроза Лихтенштейна, Андорры и Тамбова.
0
ILLNAT
16 Мая 2021, 16:59

Ещё его правая рука гроза собственной писи.))

0
kalibr
16 Мая 2021, 16:08

По-моему деревянный пента-трик сделал не?! Такие чё не забивать )) С линии практически ))

0
Антон Виниченко
16 Мая 2021, 16:28

Последний за автогол засчитали

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча (без коммент.)
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча (без коммент.)
1 0
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча (без коммент.)
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча (без коммент.)
1 0
Химки - Сочи. Лучшие моменты.
Химки - Сочи. Лучшие моменты.
1 0
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча
1 0
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча
1 4
16.05.2021 Ахмат - Спартак. Обзор матча
16.05.2021 Ахмат - Спартак. Обзор матча
1 2
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей