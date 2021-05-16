Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Дзюба - лучший бомбардир в истории Российской Премьер-лиги

16 Мая 2021, 15:55,

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. 

В матче 30-го тура сезона 2020/21 питерский «Зенит» отправился в Саранск, чтобы провести заключительный матч в году против «Тамбова». Дзюба оформил покер, забив четыре мяча в ворота Родиона Сямука. Благодаря этому результату, Артём обошёл Александра Кержакова в списке лучших голеадоров РПЛ, на счету которого было 133 мяча. У Дзюбы стало 135. 

Также в истории чемпионата России, которая длится с 2002 года, больше 200 мячей забивали только три игрока - Александр Кержаков, Олег Веретенников и Артём Дзюба. 

Кроме того, Дзюба побил личный рекорд, отличившись 20 раз за сезон. Ранее Артёму не удавалось покорить эту отметку. Один из голов футболист посвятил новорожденному ребёнку

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Тамбов
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