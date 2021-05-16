Дзюба - лучший бомбардир в истории Российской Премьер-лиги

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.

В матче 30-го тура сезона 2020/21 питерский «Зенит» отправился в Саранск, чтобы провести заключительный матч в году против «Тамбова». Дзюба оформил покер, забив четыре мяча в ворота Родиона Сямука. Благодаря этому результату, Артём обошёл Александра Кержакова в списке лучших голеадоров РПЛ, на счету которого было 133 мяча. У Дзюбы стало 135.

Также в истории чемпионата России, которая длится с 2002 года, больше 200 мячей забивали только три игрока - Александр Кержаков, Олег Веретенников и Артём Дзюба.

Кроме того, Дзюба побил личный рекорд, отличившись 20 раз за сезон. Ранее Артёму не удавалось покорить эту отметку. Один из голов футболист посвятил новорожденному ребёнку.