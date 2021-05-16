Нобоа и Дуглас разделили первое место в таблице лучших ассистентов РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа и игрок «Зенита» Дуглас Сантос стали лучшими ассистентами РПЛ в сезоне 2020/21.

У обоих футболистов по семь голевых передач. Второе место делят сразу три футболиста, у которых по шесть результативных пасов - Илья Кухарчук, Артём Дзюба и Тимофей Маргасов.

В последнем туре определился и лучший бомбардир первенства. Артём Дзюба оформил покер в игре с «Тамбовом», что позволило ему стать не только лучшим голеадором прошедшего сезона, но и всего чемпионата России за всю его историю.