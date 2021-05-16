Сутормин: «Надо поздравить всех болельщиков и команду с тяжелым годом, чемпионством»

|
16 Мая 2021, 19:45,
|
|
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Тамбовом» (5:1).
«Настраивались на победу, хорошо сыграли, за исключением ненужного пропущенного гола. Надо поздравить всех болельщиков и команду с тяжелым годом, чемпионством», - цитирует Сутормина пресс-служба питерского клуба.
27-летний российский полузащитник сыграл 32 матча за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал шесть голевых передач. Контракт Сутормина с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Отметим, что «Зенит» в этом сезона досрочно стал чемпионом России, на втором и третьим места расположились «Спартак» и «Локомотив» соответственно.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Тамбов, Алексей Сутормин