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Сутормин: «Надо поздравить всех болельщиков и команду с тяжелым годом, чемпионством»

16 Мая 2021, 19:45,

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Тамбовом» (5:1).

«Настраивались на победу, хорошо сыграли, за исключением ненужного пропущенного гола. Надо поздравить всех болельщиков и команду с тяжелым годом, чемпионством», - цитирует Сутормина пресс-служба питерского клуба.

27-летний российский полузащитник сыграл 32 матча за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал шесть голевых передач. Контракт Сутормина с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Отметим, что «Зенит» в этом сезона досрочно стал чемпионом России, на втором и третьим места расположились «Спартак» и «Локомотив» соответственно.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Тамбов, Алексей Сутормин
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