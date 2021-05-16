Семак – о покере Дзюбы: «В каких-то моментах старались играть на тех игроков, которым нужно было забивать»

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16 Мая 2021, 17:21,
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о четырёх голах Артёма Дзюбы в ворота «Тамбова» (5:1).
«В каких-то моментах старались играть на тех игроков, которым нужно было забивать, но это абсолютно такие рабочие моменты», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Отметим, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в этом сезоне российской Премьер-лиги, на счету Артёма 20 голов, на втором месте по этому показателю расположился одноклубник Дзюбы Сердар Азмун, поражавший ворота соперника 19 раз.
«Зенит» досрочно стал чемпионом, второе место занял московский «Спартак», а на третьей строчке расположился «Локомотив», который завоевал и Кубок России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак
посмотрим на этого мастера на чемпионате европы..........особенно в матче с бельгией
Чего смотреть-то. Он мяча пару раз за весь матч коснется,причем оба раза мяч от него отскочит.) Видели уже.)
Расизм?! Сделали всё, чтобы лучшим бомбардиром не стал араб. И ведь ОНИ СТАРАЛИСЬ!!!
Ты сейчас про Салаха?)
Весь ребус разгадал ))
Бывшим Дзюбы надо больше трочить))