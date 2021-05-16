Семак – о покере Дзюбы: «В каких-то моментах старались играть на тех игроков, которым нужно было забивать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о четырёх голах Артёма Дзюбы в ворота «Тамбова» (5:1).

«В каких-то моментах старались играть на тех игроков, которым нужно было забивать, но это абсолютно такие рабочие моменты», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Отметим, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в этом сезоне российской Премьер-лиги, на счету Артёма 20 голов, на втором месте по этому показателю расположился одноклубник Дзюбы Сердар Азмун, поражавший ворота соперника 19 раз.

«Зенит» досрочно стал чемпионом, второе место занял московский «Спартак», а на третьей строчке расположился «Локомотив», который завоевал и Кубок России.