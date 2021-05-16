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Семак – о покере Дзюбы: «В каких-то моментах старались играть на тех игроков, которым нужно было забивать»

16 Мая 2021, 17:21,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о четырёх голах Артёма Дзюбы в ворота «Тамбова» (5:1).

«В каких-то моментах старались играть на тех игроков, которым нужно было забивать, но это абсолютно такие рабочие моменты», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Отметим, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в этом сезоне российской Премьер-лиги, на счету Артёма 20 голов, на втором месте по этому показателю расположился одноклубник Дзюбы Сердар Азмун, поражавший ворота соперника 19 раз.

«Зенит» досрочно стал чемпионом, второе место занял московский «Спартак», а на третьей строчке расположился «Локомотив», который завоевал и Кубок России.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак
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Комментарии (6)
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1
Колодин Олег
16 Мая 2021, 18:54

посмотрим на этого мастера на чемпионате европы..........особенно в матче с бельгией

0
ILLNAT
16 Мая 2021, 19:01

Чего смотреть-то. Он мяча пару раз за весь матч коснется,причем оба раза мяч от него отскочит.) Видели уже.)

0
kalibr
16 Мая 2021, 17:39

Расизм?! Сделали всё, чтобы лучшим бомбардиром не стал араб. И ведь ОНИ СТАРАЛИСЬ!!!

0
CERG
16 Мая 2021, 17:57

Ты сейчас про Салаха?)

0
kalibr
16 Мая 2021, 18:02

Весь ребус разгадал ))

0
CERG
16 Мая 2021, 17:28

Бывшим Дзюбы надо больше трочить))

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