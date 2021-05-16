Дзюба посвятил 200-й гол в карьере новорожденному сыну

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова» забил 200-й гол в карьере и 17-й в уходящем сезоне.

Во время празднования забитого мяча Дзюба показал надпись на футболке: «Two hundred - still hungry» (в переводе на русский «200 голов не сделали меня сытым»). Также форвард достал соску и покачал воображаемого ребёнка на руках. За несколько дней до игры с «Тамбовом» в СМИ просочилась информация, что в семье Артёма родился третий сын, которого назвали Александром.

Дзюба отличился на 11-й минуте встречи. Два тура назад «Зенит» оформил чемпионство в игре против «Локомотива». «Тамбов» также не имеет мотивации на последний матч сезона, так как вылетел из РПЛ. Более того, гости даже не заявились в ФНЛ. Существование клуба под вопросом.