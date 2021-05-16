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Семак назвал причину отсутствия легионеров в заявке

16 Мая 2021, 13:36,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня нет иностранцев, сегодня только российские парни. Как к этому решению приходили, чем оно было продиктовано? Помимо того, что чемпионство уже оформлено.

- Решение продиктовано тем, что иностранцам далеко добираться. Получилось так, что в коронавирусный год они были очень далеко от дома. В совокупности эти факторы повлияли на то, чтобы дать возможность ребятам отдохнуть немного больше.

- Сегодня несколько молодых ребят, и голкипер дебютирует. Расскажите про настроение этих парней, которые появятся сегодня в основном составе. Какие цели лично перед ними стоят?

- Одоевский и Хотулёв готовятся с нами, и в наших зимних товарищеских матчах принимали участие. Пришла пора посмотреть, насколько они готовы к дебюту за главную команду.

- У Артёма Дзюбы важнейшее событие. У него третий ребенок родился. Было ли желание в стороне его оставить? Он сегодня в стартовом составе. Может быть, сам пожелал?

- Конечно, это его желание. Ему так удобнее готовиться к сборной России, к важным матчам. Мы ему дали отдохнуть тогда, когда играли в «Уфе», потому что синтетическое поле, ему нужно было немного побыть дома. Сегодня он готов играть и сам изъявил желание полететь вместе с командой. Конечно, мы не можем не приветствовать такое решение.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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