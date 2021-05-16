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Первушин: «Мы всё равно горды, что наш «Тамбов» два года играл в Премьер-лиге»

16 Мая 2021, 13:39,

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин  поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что вас сегодня больше волнует - статус этого матча, последнего для команды в истории, или что-то в игровом смысле?

- Не могу даже сказать, что что-то одно интересует. Здесь вкупе. Мы давно понимали, что осталось немного, осталось совсем чуть-чуть. На самом деле очень грустно нам, потому что весь обслуживающий персонал - это тамбовские ребята. Для нас это история, пускай она так заканчивается. Но мы все  равно горды, что наш «Тамбов» два года играл в Премьер-лиге, наш маленький городок, который мало кто знал, но теперь познакомились. Может быть, последний сезон был со знаком минус, что про нас говорили. Но, тем не менее, говорили, поэтому да, наверное, грустно, но ничего не поделаешь.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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