На последний матч сезона «Зенит» не заявил ни одного легионера

На последний матч РПЛ сезона 2020/21 питерский «Зенит» выставил состав исключительно из российских футболистов. Также легионеров нет и в запасе.

Сергей Семак сделал стартовый состав таковым: Одоевский - Караваев, Чистяков, Хотулев, Жирков - Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой - Дзюба. В запасных оказались следующие игроки: Кержаков, Круговой, Сазонов, Чибисов, Кравцов, Крапухин, Шамкин.

После игры 28 тура против «Локомотива» питерцы официально стали чемпионами России, защитив титул уже второй раз подряд. Последний матч в сезоне «Зенит» проведёт против «Тамбова», который уже вылетел из РПЛ.