Кирилл Климов впервые забил в РПЛ. Это сын Валерия Климова

В рамках матча 30-го тура чемпионата России «Тамбов» провёл поединок против «Зенита».

В составе хозяев в конце первого тайма отличился Кирилл Климов. Для 20-летнего нападающего этот гол стал первым в Российской Премьер-лиге. У сына легендарного российского футболиста Валерия Климова было серьёзное подспорье, ведь форвард прошёл юношеские команды «Монако» и «Серкль Брюгге».

В сезоне 2020/21 Кирилл Климов провёл 14 матчей, лишь раз отличившись. «Тамбов» вылетел из РПЛ, не заявившись в ФНЛ. Грядущим летом нападающему предстоит поиск новой команды.