Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Кирилл Климов впервые забил в РПЛ. Это сын Валерия Климова

16 Мая 2021, 15:40,

В рамках матча 30-го тура чемпионата России «Тамбов» провёл поединок против «Зенита»

В составе хозяев в конце первого тайма отличился Кирилл Климов. Для 20-летнего нападающего этот гол стал первым в Российской Премьер-лиге. У сына легендарного российского футболиста Валерия Климова было серьёзное подспорье, ведь форвард прошёл юношеские команды «Монако» и «Серкль Брюгге». 

В сезоне 2020/21 Кирилл Климов провёл 14 матчей, лишь раз отличившись. «Тамбов» вылетел из РПЛ, не заявившись в ФНЛ. Грядущим летом нападающему предстоит поиск новой команды. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Тамбов, Кирилл Климов
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