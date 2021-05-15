Гендиректор «Зенита»: «Не знаю, будет ли Дзюба играть с «Тамбовом», но к сборной будет готов»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев поведал о состоянии форварда команды Артёма Дзюбы в преддверии поединка против «Тамбова» в заключительном туре чемпионата России.

«У Дзюбы все хорошо, он готовится. Тренировался с командой. Пока не знаю, будет ли он играть с «Тамбовом», но к сборной будет готов», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 32-летний бомбардир не принимал участия в поединке с «Уфой» в 29-м туре Премьер-лиги.

Матч «Тамбов» - «Зенит» состоится 16 мая, начало - 14:00 мск.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 26 поединков, записав на свой счет 16 забитых мячей (три - с пенальти) и шесть голевых передач. Контракт игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2022 года.