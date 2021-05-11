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Барриосом интересуются клубы из Англии и Италии

11 Мая 2021, 23:44,

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может сменить клуб летом.

Как сообщает El Universal, полузащитником интересуются клубы из Англии и Италии. Более точная информация станет известна в ближайшие дни.

27-летний колумбиец перешёл в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. В нынешнем сезоне Барриос сыграл 33 матча за питерский клуб во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Контракт Вильмара с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, что питерцы стали чемпионами России по итогам нынешнего сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Вильмар Барриос
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