Барриосом интересуются клубы из Англии и Италии

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может сменить клуб летом.

Как сообщает El Universal, полузащитником интересуются клубы из Англии и Италии. Более точная информация станет известна в ближайшие дни.

27-летний колумбиец перешёл в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. В нынешнем сезоне Барриос сыграл 33 матча за питерский клуб во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Контракт Вильмара с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, что питерцы стали чемпионами России по итогам нынешнего сезона.