Всё окончено: ЦСКА проиграл дерби «Динамо» и не попал в еврокубки впервые за двадцать лет

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16 Мая 2021, 15:56,
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ЦСКА в дерби с «Динамо» пробовал вскочить на подножку уходящего еврокубкового поезда.
|18' Тикнизян Наир (0:1)
|(1:1) Грулёв Вячеслав 65'
|(2:1) Грулёв Вячеслав 72'
|79' Эджуке Чидера (2:2)
|(3:2) Захарян Арсен 89'
Осенью стоял вопрос, отнимет ли ЦСКА у «Зенита» первое место, но весной вопрос о чемпионстве «армейцев» уже даже не поднимался. В конце правления Виктора Ганчаренко и в начале периода Ивицы Олича «красно-синим» приходится весьма трудно – нет ни стабильной игры, ни топовых результатов. В итоге перед последним туром ЦСКА в плане еврокубков зависел не только от себя, но ещё и от пары конкурентов. Для попадания в Лигу конференций «армейцам» требовалось самим обыграть «Динамо» и при этом надеяться на осечку либо «Рубина» дома против «Ротора», либо «Сочи» в гостях против «Химок». Ну а динамовцам еврокубки не светили никоим образом.
«Армейцы», которым победа нужна была в турнирном плане явно больше, чем динамовцам, открыли счёт на 18-й минуте, разыграв примечательную комбинацию на левом полуфланге. Эджуке не стал спешить и простреливать от лицевой, а убрал на замахе оппонента, но последовавший удар Чидеры оказался заблокирован. Впрочем, отскок достался Тикнизяну, который недолго думая отправил снаряд мимо Шунина в область между центром и правым углом створа (0:1).
До временного района получаса игры «красно-синие» не допускали опасности у владений Акинфеева, но затем позволили сопернику дважды поострить. Скопинцев своим ударом попал в Марио Фернандеса, и возникла сумбурная ситуация, а в итоге мяч оказался в руках Акинфеева. В другом же эпизоде настырный Тюкавин оторвался на правом полуфланге от Васина, но не сумел переиграть Акинфеева. Кроме того, в концовке тайма Дзагоев пробил со штрафного рядом со штангой, а Фомин с нескольких метров послал мяч в руки Акинфеева.
«Армейцам» бы развить своё преимущество, чтобы укрепить свои шансы на еврокубки в той степени, в какой это от них зависело. Но вместо этого команда Олича взяла и пропустила к середине второго тайма. Захарян подал угловой с левого края, подхватил вынос соперника и коротко отдал Скопинцеву, который загрузил в штрафную, и Грулёв головой вколотил мяч в сетку (1:1).
Тикнизян мог снова вывести ЦСКА вперёд, откликнувшись на подачу Облякова, но скорявил свой удар, после чего назрел второй гол «бело-голубых». Грулёв, воспользовавшись передачей Шиманьски, поразил ворота рикошетом от левой штанги (2:1).
Шансы «красно-синих» на Лигу конференций уплывали, но списывать их со счетов было ещё рано. Эджуке выбежал один на один после проникающего паса из глубины, обыграл Лещука по правой стороне и пробил в пустые ворота - Евгеньев подкорректировал снаряд в девятку (2:2).
Тем не менее гости не удержали даже ничью. На последних минутах хозяева убежали в контратаку, и оказавшийся с Акинефеевым один на один на правом полуфланге Захарян с помощью рикошета от Марадишвили красиво запустил снаряд по дуге в ближний угол (3:2).
«Армейцы» не смогли сделать всё от себя зависящее, и им было уже без разницы, как сыграют «Рубин» и «Сочи» в параллельных матчах. ЦСКА остаётся без еврокубков впервые за двадцать лет. Посмотрим, предпримет ли руководство клуба какие-либо шаги по поводу Ивицы Олича.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: ЦСКА Москва, Динамо Москва, РПЛ, Чемпионат России
Вот в след сезоне и все карты в руки, у Олича будет полноценный сезон без форсирования к еврокубкам, плюс некое преимущество на фоне напряженного графика прямых конкурентов, посмотрим, что покажет хорват в этих условиях)
Любая серия кончается рано или поздно, 20 лет поиграли в Европе, пора перезагрузиться) Всегда неизменно лишь одно - мясная петушня, в круги обоссанная от радости что в кои то веке финишировали выше армейцев )
Я считаю, что Гончаренко провалил подготовку к этому сезону, вот и результат. Ждем новый сезон. Шансы на Европу потеряли не в этом матчах, а с Арсеналом, Рубином и Уфой. Я не надеялся, что Олич что-то исправит, ему нужен полноценный сезон и по игроку в каждую линию. Радует, что при Моторчике раскрылся Эджуке.
ай нормуль.. чем меньше маскавских тем лучшее - воздух чище.. казань - соча пущай играют.. )))
Ну да, больше смеха над Зенитом будет, когда на очередные грозные Аустрию, АПОЭЛ, Брюгге попадут.
цска теперь всегда сосать будет первым)))
поздравляю коняшек! в следующем сезоне в ПерДив свалятся
Как приятно наблюдать за тем как кони наступают на те же грабли, что Спартак!!! Ну что там Гинер все купил? А в итоге клуб просрал)))
У гинера уже лет 5 как денег нет, алё, доброе утро!
Теперь еще лет 10 поржем.
все логично, как и говорил - уйдут старики посмотрим где окажется команда - сейчас на ... 6м месте, дальше видно будет
Дерби, судя по статистике, удалось.
Худший сезон за 20 лет, как следствие - мимо Европы...
Ничё, щас рубин и сочи дисквалифицируют и норм - вместе мс динамой выйдут!
И рекорд в ЛЕ поставили))) Поздравляю)))
цска теперь ждут смутные времена, которые растянутся на долгие годы. Без Гинера они посыпятся.
С чего это? Они же ЗеБолотного купили, а это претендент на ЗМ как минимум!
Гинер сам привел коней к краху! Обычный ларечник посчитавший себя крутым бизнесменом!
скоро в фнл!)))