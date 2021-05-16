Всё окончено: ЦСКА проиграл дерби «Динамо» и не попал в еврокубки впервые за двадцать лет

ЦСКА в дерби с «Динамо» пробовал вскочить на подножку уходящего еврокубкового поезда.

Осенью стоял вопрос, отнимет ли ЦСКА у «Зенита» первое место, но весной вопрос о чемпионстве «армейцев» уже даже не поднимался. В конце правления Виктора Ганчаренко и в начале периода Ивицы Олича «красно-синим» приходится весьма трудно – нет ни стабильной игры, ни топовых результатов. В итоге перед последним туром ЦСКА в плане еврокубков зависел не только от себя, но ещё и от пары конкурентов. Для попадания в Лигу конференций «армейцам» требовалось самим обыграть «Динамо» и при этом надеяться на осечку либо «Рубина» дома против «Ротора», либо «Сочи» в гостях против «Химок». Ну а динамовцам еврокубки не светили никоим образом.

«Армейцы», которым победа нужна была в турнирном плане явно больше, чем динамовцам, открыли счёт на 18-й минуте, разыграв примечательную комбинацию на левом полуфланге. Эджуке не стал спешить и простреливать от лицевой, а убрал на замахе оппонента, но последовавший удар Чидеры оказался заблокирован. Впрочем, отскок достался Тикнизяну, который недолго думая отправил снаряд мимо Шунина в область между центром и правым углом створа (0:1).

До временного района получаса игры «красно-синие» не допускали опасности у владений Акинфеева, но затем позволили сопернику дважды поострить. Скопинцев своим ударом попал в Марио Фернандеса, и возникла сумбурная ситуация, а в итоге мяч оказался в руках Акинфеева. В другом же эпизоде настырный Тюкавин оторвался на правом полуфланге от Васина, но не сумел переиграть Акинфеева. Кроме того, в концовке тайма Дзагоев пробил со штрафного рядом со штангой, а Фомин с нескольких метров послал мяч в руки Акинфеева.

«Армейцам» бы развить своё преимущество, чтобы укрепить свои шансы на еврокубки в той степени, в какой это от них зависело. Но вместо этого команда Олича взяла и пропустила к середине второго тайма. Захарян подал угловой с левого края, подхватил вынос соперника и коротко отдал Скопинцеву, который загрузил в штрафную, и Грулёв головой вколотил мяч в сетку (1:1).

Тикнизян мог снова вывести ЦСКА вперёд, откликнувшись на подачу Облякова, но скорявил свой удар, после чего назрел второй гол «бело-голубых». Грулёв, воспользовавшись передачей Шиманьски, поразил ворота рикошетом от левой штанги (2:1).

Шансы «красно-синих» на Лигу конференций уплывали, но списывать их со счетов было ещё рано. Эджуке выбежал один на один после проникающего паса из глубины, обыграл Лещука по правой стороне и пробил в пустые ворота - Евгеньев подкорректировал снаряд в девятку (2:2).

Тем не менее гости не удержали даже ничью. На последних минутах хозяева убежали в контратаку, и оказавшийся с Акинефеевым один на один на правом полуфланге Захарян с помощью рикошета от Марадишвили красиво запустил снаряд по дуге в ближний угол (3:2).

«Армейцы» не смогли сделать всё от себя зависящее, и им было уже без разницы, как сыграют «Рубин» и «Сочи» в параллельных матчах. ЦСКА остаётся без еврокубков впервые за двадцать лет. Посмотрим, предпримет ли руководство клуба какие-либо шаги по поводу Ивицы Олича.

Кирилл Иванцов