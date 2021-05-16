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Всё окончено: ЦСКА проиграл дерби «Динамо» и не попал в еврокубки впервые за двадцать лет

16 Мая 2021, 15:56,

ЦСКА в дерби с «Динамо» пробовал вскочить на подножку уходящего еврокубкового поезда.

Протокол игры  
Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва
    18' Тикнизян Наир (0:1)
(1:1) Грулёв Вячеслав 65'    
(2:1) Грулёв Вячеслав 72'    
    79' Эджуке Чидера (2:2)
(3:2) Захарян Арсен 89'    
Лещук Игорь Варела Гильермо   32' Нойштедтер Роман   43' Евгеньев Роман   68' Скопинцев Дмитрий Шиманьски Себастиан   84' (Каборе Шарль (   84'   85') Моро Никола Фомин Даниил   63' (Грулёв Вячеслав (   63') Захарян Арсен Тюкавин Константин   83' (Комличенко Николай (   83') Лесовой Даниил   63' (Нжи Клинтон Муа (   63')
Запасные: Школик Игорь Будачев Иван Плиев Заурбек Паршивлюк Сергей Липовой Данил Слепов Сергей Игбун Сильвестр Кутицкий Александр
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Дивеев Игорь Васин Виктор   30'   46' (Карпов Вадим (   46') Тикнизян Наир   34' Марадишвили Константин Обляков Иван Бохинен Эмиль   61' (Сигурдссон Арнор (   61' Щенников Георгий   86') Дзагоев Алан   61' (Ахметов Ильзат (   61') Эджуке Чидера Чалов Фёдор   77' (Яковлев Владислав (   77')
Запасные: Фукс Бруно Шкурин Илья Набабкин Кирилл Рондон Саломон Помазун Илья
16 мая. Стадион "ВТБ Арена".

Осенью стоял вопрос, отнимет ли ЦСКА у «Зенита» первое место, но весной вопрос о чемпионстве «армейцев» уже даже не поднимался. В конце правления Виктора Ганчаренко и в начале периода Ивицы Олича «красно-синим» приходится весьма трудно – нет ни стабильной игры, ни топовых результатов. В итоге перед последним туром ЦСКА в плане еврокубков зависел не только от себя, но ещё и от пары конкурентов. Для попадания в Лигу конференций «армейцам» требовалось самим обыграть «Динамо» и при этом надеяться на осечку либо «Рубина» дома против «Ротора», либо «Сочи» в гостях против «Химок». Ну а динамовцам еврокубки не светили никоим образом.

«Армейцы», которым победа нужна была в турнирном плане явно больше, чем динамовцам, открыли счёт на 18-й минуте, разыграв примечательную комбинацию на левом полуфланге. Эджуке не стал спешить и простреливать от лицевой, а убрал на замахе оппонента, но последовавший удар Чидеры оказался заблокирован. Впрочем, отскок достался Тикнизяну, который недолго думая отправил снаряд мимо Шунина в область между центром и правым углом створа (0:1).

До временного района получаса игры «красно-синие» не допускали опасности у владений Акинфеева, но затем позволили сопернику дважды поострить. Скопинцев своим ударом попал в Марио Фернандеса, и возникла сумбурная ситуация, а в итоге мяч оказался в руках Акинфеева. В другом же эпизоде настырный Тюкавин оторвался на правом полуфланге от Васина, но не сумел переиграть Акинфеева. Кроме того, в концовке тайма Дзагоев пробил со штрафного рядом со штангой, а Фомин с нескольких метров послал мяч в руки Акинфеева.

«Армейцам» бы развить своё преимущество, чтобы укрепить свои шансы на еврокубки в той степени, в какой это от них зависело. Но вместо этого команда Олича взяла и пропустила к середине второго тайма. Захарян подал угловой с левого края, подхватил вынос соперника и коротко отдал Скопинцеву, который загрузил в штрафную, и Грулёв головой вколотил мяч в сетку (1:1).

Тикнизян мог снова вывести ЦСКА вперёд, откликнувшись на подачу Облякова, но скорявил свой удар, после чего назрел второй гол «бело-голубых». Грулёв, воспользовавшись передачей Шиманьски, поразил ворота рикошетом от левой штанги (2:1).

Шансы «красно-синих» на Лигу конференций уплывали, но списывать их со счетов было ещё рано. Эджуке выбежал один на один после проникающего паса из глубины, обыграл Лещука по правой стороне и пробил в пустые ворота - Евгеньев подкорректировал снаряд в девятку (2:2).

Тем не менее гости не удержали даже ничью. На последних минутах хозяева убежали в контратаку, и оказавшийся с Акинефеевым один на один на правом полуфланге Захарян с помощью рикошета от Марадишвили красиво запустил снаряд по дуге в ближний угол (3:2).

«Армейцы» не смогли сделать всё от себя зависящее, и им было уже без разницы, как сыграют «Рубин» и «Сочи» в параллельных матчах. ЦСКА остаётся без еврокубков впервые за двадцать лет. Посмотрим, предпримет ли руководство клуба какие-либо шаги по поводу Ивицы Олича.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, Динамо Москва, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (20)
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0
Dneprovskcity
16 Мая 2021, 20:24

Вот в след сезоне и все карты в руки, у Олича будет полноценный сезон без форсирования к еврокубкам, плюс некое преимущество на фоне напряженного графика прямых конкурентов, посмотрим, что покажет хорват в этих условиях)
Любая серия кончается рано или поздно, 20 лет поиграли в Европе, пора перезагрузиться) Всегда неизменно лишь одно - мясная петушня, в круги обоссанная от радости что в кои то веке финишировали выше армейцев )

0
Army CSKA
16 Мая 2021, 18:34

Я считаю, что Гончаренко провалил подготовку к этому сезону, вот и результат. Ждем новый сезон. Шансы на Европу потеряли не в этом матчах, а с Арсеналом, Рубином и Уфой. Я не надеялся, что Олич что-то исправит, ему нужен полноценный сезон и по игроку в каждую линию. Радует, что при Моторчике раскрылся Эджуке.

0
White_Shark
16 Мая 2021, 17:56
Сумбурный сезон. В середине чемпионата была очень добротная ситуация, когда вели таблицу. Где потом сломалось - сказать сложно. То ли концентрацию потеряли, то ли просто устали, то ли опыта не хватило. Но скорее всего - всё вместе. Интересно будет посмотреть, как Олич подготовит команду к новому сезону, а этот забываем. Ps. Ну хоть не 10-е как позорная свиноферма, которая даже в этой ситуации продолжала орать, что они великие)))
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1
ингерман
16 Мая 2021, 16:41

ай нормуль.. чем меньше маскавских тем лучшее - воздух чище.. казань - соча пущай играют.. )))

1
kalibr
16 Мая 2021, 16:50

Ну да, больше смеха над Зенитом будет, когда на очередные грозные Аустрию, АПОЭЛ, Брюгге попадут.

0
Spirit
16 Мая 2021, 16:36

цска теперь всегда сосать будет первым)))

1
Educated Fool
16 Мая 2021, 16:30

поздравляю коняшек! в следующем сезоне в ПерДив свалятся

1
Spirit
16 Мая 2021, 16:28

Как приятно наблюдать за тем как кони наступают на те же грабли, что Спартак!!! Ну что там Гинер все купил? А в итоге клуб просрал)))

0
HG2017
16 Мая 2021, 16:31

У гинера уже лет 5 как денег нет, алё, доброе утро!

0
Spirit
16 Мая 2021, 16:31

Теперь еще лет 10 поржем.

0
k-007
16 Мая 2021, 16:24

все логично, как и говорил - уйдут старики посмотрим где окажется команда - сейчас на ... 6м месте, дальше видно будет

0
779
16 Мая 2021, 16:23

Дерби, судя по статистике, удалось.

2
kalibr
16 Мая 2021, 16:11

Худший сезон за 20 лет, как следствие - мимо Европы...

0
HG2017
16 Мая 2021, 16:32

Ничё, щас рубин и сочи дисквалифицируют и норм - вместе мс динамой выйдут!

0
Spirit
16 Мая 2021, 16:29

И рекорд в ЛЕ поставили))) Поздравляю)))

3
SpaM
16 Мая 2021, 16:08
Развалом конюшни удовлетворён.
2
Volk Odinochka
16 Мая 2021, 16:05

цска теперь ждут смутные времена, которые растянутся на долгие годы. Без Гинера они посыпятся.

0
HG2017
16 Мая 2021, 16:33

С чего это? Они же ЗеБолотного купили, а это претендент на ЗМ как минимум!

0
Spirit
16 Мая 2021, 16:30

Гинер сам привел коней к краху! Обычный ларечник посчитавший себя крутым бизнесменом!

2
8891SM
16 Мая 2021, 16:01

скоро в фнл!)))

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