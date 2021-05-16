Стали известны составы ЦСКА и «Динамо» на московское дерби

В 14:00 по московскому времени состоится московское дерби - ЦСКА против «Динамо».

«Армейцы» выставили на игру следующий состав: Акинфеев - Тикнизян, Васин, Дивеев, Фернандес - Марадишвили, Бохинен, Дзагоев, Эджуке, Обляков - Чалов.

Состав «Динамо»: Лещук - Нойштедтер, Евгеньев, Варела, Скопинцев - Моро, Фомин, Шиманьски - Лесовой, Захарян, Тюкавин.

Хозяевам «ВЭБ Арены» нужна только победа, чтобы рассчитывать на еврокубки в следующем сезоне. «Динамо» отстаёт от ЦСКА всего лишь на три очка и в случае победы сравняется с ними в турнирной таблице. Однако в противостоянии с командой Ивицы Олича гостям придется обойтись без основного вратаря Антона Шунина, который остался вне заявки.