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Бышовец: «Делать ставку на молодёжь, не подкрепив их опытными игроками, было ошибкой руководства «Динамо»

14 Мая 2021, 17:34,

Бывший тренер «Динамо» и сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча между «бело-голубыми» и ЦСКА в заключительном туре Тинькофф Российской Премьер-лиги в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Матчи между этими командами всегда проходят напряженно и достаточно зрелищно. Сегодня это команды, в составе которых довольно много молодых талантливых ребят. Конечно, их целеустремлённость, их эмоциональность будет одним из главных критериев зрелищности. Что касается игры, «Динамо» показывает очень хороший качественный футбол, но без реализации потенциальных возможностей. ЦСКА все-таки еще продолжает бороться за еврокубки, и какие-то шансы у них есть. Думаю, это может стать главным моментом, который может отразиться на игре команд. Возможно, фактор того, что ЦСКА еще имеет шансы пробиться в еврокубки и желает этого, может определить победителя этой встречи.

При любом раскладе сезон для ЦСКА уже провальный. ЦСКА на протяжении длительного времени даже при всех своих проблемах умудрялся играть в еврокубках, пусть и безуспешно. Но все-таки они находились в обойме клубов, которые входили в число играющих в еврокубках. Особенно это прослеживалось при Ганчаренко. Что касается «Динамо», думаю, что делать ставку на молодежь, не подкрепив их опытными игроками, было ошибкой руководства клуба. Отсутствие должной стабильности тоже связано с опытом игроков. И реализация голевых моментов тоже. Возможно, если бы они играли более прагматично, с аритмией, с возможностью вариации по ходу матча, у них были бы хорошие шансы войти в число команд, которые будут играть в еврокубках на следующий сезон», - сказал Бышовец.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Динамо Москва, Анатолий Бышовец
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