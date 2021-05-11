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Подписанием Заболотного ЦСКА подтверждает свой новый статус середняка

11 Мая 2021, 10:12,

В пятницу появилась информация, что Антон Заболотный подписал контракт с ЦСКА. Это пока неофициально, но источник надёжный, чтобы доверять. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Антон Заболотный — это наглядный пример работы лимита. Когда довольно средний футболист становится чемпионом России, вызывается в сборную, это вызывает лишь удивление. Заболотному нельзя отказать в старании, и надо признать, что он сделал себя сам, добравшись из ПФЛ до Премьер-лиги. Причём форвард сыграл большую роль в том, что «Тосно» оказался в элите. Однако Заболотный точно не форвард уровня борьбы за первое место или даже за зоны Лиги чемпионов.

Тем не менее лимит способен творить чудеса. Заболотный, у которого летом завершался контракт, неожиданно стал объектом борьбы клубов, которые мечтают о самых высоких целях. Среди претендентов назывались «Краснодар» и ЦСКА. Борьбу в итоге выиграли «армейцы».

Надо понимать, что Заболотный едва ли тот нападающий, который поможет добиться чего-то серьёзного. Статистика говорит сама за себя. У Заболотного в Премьер-лиге 92 матча, в которых он забил 19 голов, в том числе дубль в ворота «Ростова» в прошлом ковидном отрезке сезона и дубль этой весной развалившемуся «Тамбову». Согласитесь, не густо. Заболотный явно не бомбардир, показавший что-то на уровне элиты.

Приглашение Заболотного было бы понятным, если бы его брали на лавку. В условиях лимита иметь такого нападающего на всякий случай, наверное, не помешало бы. Можно выпускать в концовках матчей под навал и навесы или чтобы цепляться за длинные передачи, когда надо удержать счёт. Однако у ЦСКА явно проблема с основным форвардом, потому что Чалов никак не может раскрыться в полной мере. Судя по всему, Заболотный просто заменит арендованного Рондона, который не впечатлил, и будет вполне себе игроком основы.

Приход Заболотного демонстрирует, что ЦСКА соглашается с ролью середняка чемпионата. Если клуб всерьёз берёт такого нападающего и видит в нём усиление, то это многое говорит о команде и её текущем составе. При этом Заболотный — это явно не на перспективу, ему в июне исполняется 30 лет. В его случае нет даже надежды на прогресс, как это было в случаях с Нисимурой или Шкуриным. Заболотный — это человек, который должен дать результат здесь и сейчас. Вопрос только в том, на какой результат надеется ЦСКА, подписывая форварда.

Судя по всему, финансовые сложности у «армейцев» продолжаются, и прошлогодние траты на Фукса, Эджуке и Гайича были лишь эпизодом. Летом ЦСКА, видимо, продаст Николу Влашича и выручит солидные деньги, но поспешность с подписанием Заболотного намекает, что вырученные средства придётся инвестировать просто в операционную жизнь команды, а не на серьёзное усиление. В этом случае тяжело ждать, что ЦСКА вернётся в борьбу за высокие места.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: ЦСКА Москва, Антон Заболотный
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