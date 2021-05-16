Олич: «Динамо» показало больше желания»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3).

«Я недоволен тем, как мы вышли на 2-й тайм. Динамо показало больше желания. Было видно: они контролировали игру, будут опасные моменты», - цитирует хорватского специалиста sport24.

Таким образом, ЦСКА занял шестое место и впервые за двадцать лет не вышел в еврокубки, в которых от нашей страны примут участие «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Рубин».

Олич возглавил московский клуб в марте, сменив на посту главного тренера белорусского специалиста Виктора Ганчаренко, который в свою очередь продолжил карьеру в «Краснодаре».