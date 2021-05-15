Пономарёв: «Армейцы» выдержат и обыграют «Динамо»

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15 Мая 2021, 13:14,
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Экс-игрок московского ЦСКА, а ныне футбольный аналитик Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «армейцами» и «Динамо» в рамках 30-го тура Премьер-лиги.
«Армейцы» выдержат и обыграют «Динамо». Выйти в еврокубки будет очень сложно. Там «Рубин», «Сочи» и другие команды... Самое главное сейчас - побеждать», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».
Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по местному времени.
После 29 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Динамо» располагается на седьмой позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Динамо Москва, Владимир Пономарёв