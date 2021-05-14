Шварц: «В планах «Динамо» закончить сезон с 50 очками»

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14 Мая 2021, 11:27,
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Рулевой столичного «Динамо» Сандро Шварц высказался относительно предстоящего дерби с ЦСКА в рамках заключительного тура Премьер-лиги.
«Мы подходим с хорошей мотивацией к этой игре. Экспериментировать с составом не намерены. У нас в планах закончить сезон с 50 очками», - приводит слова немецкого специалиста издание Sport24.
Матч «Динамо» - ЦСКА состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Перед дерби «бело-синие» занимают седьмое место в турнирной таблице, а «армейцы» находятся на шестой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Динамо Москва, Сандро Шварц