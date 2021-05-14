Шварц: «В планах «Динамо» закончить сезон с 50 очками»

Рулевой столичного «Динамо» Сандро Шварц высказался относительно предстоящего дерби с ЦСКА в рамках заключительного тура Премьер-лиги.

«Мы подходим с хорошей мотивацией к этой игре. Экспериментировать с составом не намерены. У нас в планах закончить сезон с 50 очками», - приводит слова немецкого специалиста издание Sport24.

Матч «Динамо» - ЦСКА состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед дерби «бело-синие» занимают седьмое место в турнирной таблице, а «армейцы» находятся на шестой строчке.