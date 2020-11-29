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Хацкевич: «Тактика себя оправдала, но нам не хватило только забитого мяча»

29 Ноября 2020, 23:10,

Global Look Press

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:2).

- Моё мнение, что игра достаточно интенсивная, достаточно агрессивная со стороны обеих команд. В первом тайме «Спартак» больше владел мячом, но мы быстро переходили из обороны в атаку, нам не хватало последнего и предпоследнего паса, плюс в завершении удары блокировались. Во втором тайме более агрессивно сыграли, начали высоко встречать «Спартак», доставили ему проблемы при выходе из обороны. Перехватывали мяч, были хорошие моменты у нас, где-то вратарь здорово сыграл, где-то не хватило там удачи, наверное.

- Почему выбрали на сегодняшний матч тактику 4-4-2, как планировали играть? Повлиял ли быстрый гол на ход игры?

- То, что выбрали с двумя нападающими, мы тоже готовимся. Если мы в первом круге играли в более оборонительный футбол, то здесь по состоянию футболистов конкретно перед игрой определили вариант с двумя нападающими. У нас особо и выбора не было. Пропускали футболисты по желтым карточкам, тот же Байрыев в пятницу почувствовал дискомфорт и не смог принять участие. Это один из защитников. Но я думаю, что эта тактика себя в какой-то мере оправдала, но нам не хватило только забитого мяча.

То, что быстрый гол пропустили? Команда не сломалась, было видно, что продолжала играть в футбол, который мы планировали в первом тайме - это быстрый переход из обороны в атаку.

- Сегодня ваша команда имела 3-4 очень хороших момента, вы неплохо убегали в контратаку и могли забивать в сегодняшней игры даже не один мяч. При этом по сезону ваша команда забивает меньше всех в чемпионате, но обладает хорошей линией нападения - Зурико, Фламарион, Понсе? Как вы пытаетесь решить эту проблему? Может быть, усиление будет зимой?

- Эти игроки атаки много работают над завершением, но где-то удачно играет вратарь, где-то нам не хватает хладнокровия в завершающей стадии. Усиления нужно для команды, чтобы футболисты выходили  усиливали игру в атаке, то мы над этим работаем, но это все будет только в январе месяце.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
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