Четыре игрока «Спартака», которые обыграли «Ротор» и позволили «красно-белым» догнать «Зенит» с ЦСКА

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Не без приключений справился «Спартак» с колючим «Ротором», но победа вопросов не вызывает. «Красно-белые» были сильнее по всем статистическим показателям: владение мячом - 51:49, удары по воротам - 22:14, в створ - 8:6, угловые - 9:3. Да и в принципе игру вели, создали больше моментов, заслуженно забрав три очка. Теперь на вершине РПЛ сразу три клуба: «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Прекрасные новости для «золотой» интриги.

Кто же позволил «Спартаку» добиться приемлемого результата и вернуть себе первую (пусть и с некоторыми оговорками) строчку? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско, выделив четверых лучших.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 8,0. «Сухой» матч против резвой атаки «Ротора» - уже достижение. Максименко шесть сейвов совершил, особенно уверенно показав себя в самый важный отрезок матча. Вторую половину второго тайма «Ротор» поддавил, пытаясь сломить минимальное преимущество «Спартака», но Александр спас в моменте с опасным ударом Зурико.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - 6,5. Уходил капитан «Спартака», возвращался, потом опять думал уйти, но всё-таки на морально-волевых матч доиграл. После столкновения с Гогуа двигался уже не так резко, но два отбора + два перехвата доказывают класс. Хорошо Джикия встречал Понсе.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 8,5. Жиго выступил настоящим оплотом обороны. Он успевал подстраховывать Джикию с Масловым, совершив четыре отбора и два перехвата, выиграл почти все единоборства – 12 из 13, просто унизив Муллина с Понсе. А в концовке матча ещё забил второй гол, закрепив победу «Спартака».

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 5,5. Старателен Павел, растёт с каждым матчем, но по одной ошибке стабильно совершает. Сегодня после его провала едва не забил Зурико, воспользовавшись абсолютно пустой зоной Маслова. И по статистике Павел выглядел хуже всех – три выигранных единоборства, один отбор.

РОМАН ЗОБНИН – 8,5. Вернулся на правый фланг Роман и снова выглядел шикарно. Один справлялся со Степановым и Зурико, постоянно нагнетая остроту. Пять обостряющих передач выполнил с правого фланга, создал шикарный момент для Понсе, дважды удачно пошёл в дриблинг. Активность Романа просто бьёт через край.

ВИКТОР МОЗЕС – 5,5. Диаметрально противоположная ситуация у Мозеса. Он в игре, он вроде бы угрожает воротам, но ощущение «пенсионной» игры при виде Виктора не покидает. Дважды бил из отличных позиций, но Чондрича так и не переиграл. Фламарион на дриблинге Мозеса прошёл тоже дважды.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,5. Очень аккуратная игра в исполнении Наиля Умярова. Пасовал ближнему, много перемещался, главная цель – без ошибок. Такая тактика тоже имеет прав на жизнь, вкупе с четырьмя отборами неплохой показатель полезных действий.

АЛЕКС КРАЛ – 6,5. Напарник Умярова из-за этого рисковал чаще. Крал старается раздавать обостряющие передачи, но не всегда адресат получает мяч. Сегодня только 80% достались партнёрам. Неплохо диктует темп Алекс, видит забегания, вот только часто не вкладывает мяч точно.

АЛЕКСАНДР КОКОРИН – 8,0. Первая игра за «Спартак», когда можно похвалить Кокорина. Не только за «протокольные» действия: Александр сам заработал и сам реализовал пенальти, по сути, принеся победу «красно-белым». Он и далее неплохо действовал: выиграл 6 единоборств из 8, заработал 4 штрафных удара, отдал 3 ключевые передачи в развитие атаки.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 6,0. Наверное, главный неудачник «красно-белой» атаки. Две отличные передачи придумал Джордан, но оба раза Понсе момент загубил. Потом Джордан хотел пенальти заработать, но заработал только по жёлтой карточке для себя и Тедеско театральным представлением. Много падал сегодня швед, чаще всего – по своей воле.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – 6,0. Трудяга Понсе не только губил моменты и красиво завершал через себя, но и много работал на команду. Неплохо возвращал владение в прессинге, создав даже момент Мозесу. Однако главная задача центрального нападающего – голы. А за семь (только три достигли створа) ударов Понсе не смог пробить Чондрича.

АНДРЕЙ ЕЩЕНКО - б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - б/о.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ - б/о.