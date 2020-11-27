Тедеско: «Последние матчи мы здорово провели»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Ротором» назвал сильные стороны соперника и обсудил игровую схему «красно-белых».

- Следующий наш соперник - команда «Ротор» из Волгограда, мы уже играли против них несколько месяцев назад. И я помню, что тот матч непросто нам дался, была сложная игра, поэтому на этих выходных мы должны выйти на поле с первых минут и начать матч с полной концентрацией.

Все к матчу готовы. Только Айртон не сможет принять участие из-за четырех желтых карточек, а также Александр Соболев.

- В чем сильные стороны «Ротора», в чем вы видите главную сложность в предстоящем матче?

- «Ротор» является классической русской командой, там много хороших игроков. Много клубов в России играет в том же стиле, что и «Ротор». Команда может играть как в четыре, так и в пять защитников. В матче с «Арсеналом» она по ходу игры меняла игровую схему - 4-4-2 и 5-4-1. Под классической русской командой имею в виду, что «Ротор» хорошо обороняется, не теряет компактность игры, имеет быстрые фланги, использует контратаки. Сейчас у него хороший подбор игроков впереди, появился Понсе из «Ахмата», Муллин, который играл с нами первый матч, бразилец там, левый фланг очень быстрый, скоростной. Очень много игры длинными передачами на нападающего, на Понсе, они стараются использовать контратаки. Сами знаете, что при подобном стиле, при постоянных дальних забросах туда на нашего нападающего нам будет достаточно непросто, нужно играть внимательно и с первых минут не терять концентрацию, особенно в районе нашей штрафной площади.

- После матча с «Динамо» обсуждалось, что «Спартаку» не хватает некоторой тактической вариативности. Есть ли вариант, что в будущем «Спартак» будет использовать схему с 4 защитниками?

- Да, это возможно, но над этим нужно работать, тренировать. На зимних сборах возможны такие варианты. Есть вероятность, что после сборов вы сможете увидеть игру в 4 защитника, но я этих комментариев после «Динамо» не читал и считаю, что последние матчи мы здорово провели, в дерби особенно второй тайм.