Советник Федуна Камоцци: Не думаю, что «Спартак» интересуется Акино

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26 Ноября 2020, 17:55,
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Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по поводу кандидатуры потенциального новичка, которого «сватают» в стан «красно-белых» некоторые СМИ.
- Появились слухи о том, что «Спартак» может подписать полузащитника Педро Акино из «Леона», вы слышали что-нибудь об этом?
- Я знаю этого футболиста, он неплох, но я не думаю, что «Спартак» им действительно интересуется.
- Как вы думаете, на какую позицию «Спартак» будет искать игроков?
- Не могу сказать. Мне кажется, что на данном этапе такие вопросы лучше задавать мистеру Дмитрию Попову и главному тренеру команды.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Франко Камоцци, Педро Акино