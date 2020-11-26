Советник Федуна Камоцци: Не думаю, что «Спартак» интересуется Акино

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по поводу кандидатуры потенциального новичка, которого «сватают» в стан «красно-белых» некоторые СМИ.

- Появились слухи о том, что «Спартак» может подписать полузащитника Педро Акино из «Леона», вы слышали что-нибудь об этом?

- Я знаю этого футболиста, он неплох, но я не думаю, что «Спартак» им действительно интересуется.

- Как вы думаете, на какую позицию «Спартак» будет искать игроков?

- Не могу сказать. Мне кажется, что на данном этапе такие вопросы лучше задавать мистеру Дмитрию Попову и главному тренеру команды.

Сергей Румянцев