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Советник Федуна Камоцци: Не думаю, что «Спартак» интересуется Акино

26 Ноября 2020, 17:55,

Depositphotos

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по поводу кандидатуры потенциального новичка, которого «сватают» в стан «красно-белых» некоторые СМИ.

- Появились слухи о том, что «Спартак» может подписать полузащитника Педро Акино из «Леона», вы слышали что-нибудь об этом?

- Я знаю этого футболиста,  он неплох, но я  не думаю, что «Спартак» им действительно интересуется.

- Как вы думаете, на какую позицию «Спартак» будет искать игроков?

- Не могу сказать. Мне кажется, что на данном этапе такие вопросы лучше задавать мистеру Дмитрию Попову и главному тренеру команды.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Франко Камоцци, Педро Акино
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