Тедеско объяснил перевод Кутепова в атаку

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Ротором» (2:0) отметил значение болельщиков и рассказал о новой позиции Ильи Кутепова.

- По ходу второго тайма у вас был очень эмоциональный диалог с болельщиками на трибунах. А когда «Спартак» забил второй гол, вы им подарили свою эмоцию. Что вы услышали с трибун и почему так отреагировали?

- Праздновали второй гол вместе с болельщиками. Они горели эмоциями на протяжении всей игры, поэтому второй гол отмечали вместе. Несмотря на то, что стадион не полный, но эмоции людей, приходящих сюда, делают такое ощущение, что арена заполнена до отказа. Поддержка нам нужна везде и всегда на домашних матчах и на выезде. Независимо от того, насколько хороша команда, поддержка с трибун неоценима.

- «Спартак» допустил достаточно много потерь мяча, в том числе и на своей половине поля, что приводило к опасным атакам «Ротора». В чем может быть причина - «Ротор» хорошо прессинговал, или «Спартак» не доигрывал?

- Это правда (по-русски). Я думаю, что мы неплохо играли даже те матчи, когда нас соперник высоко прессинговал, мы находили решения и выход из-под прессинга. Сегодня было совершено достаточно много необоснованных ошибок. Я думаю, нам нужно над этим работать и улучшать выбор позиции центральным защитникам, опорникам. Нужно больше движения за спину. У нас есть для этого все необходимое, быстрые нападающие, такие как Ларссон, Понсе, «Десятка», «восьмерка». Бакаев сегодня хорошо вышел на замену и показал себя. Когда соперник высоко прессингует, эти передачи за спину просто необходимы. В первом тайме нам действительно этого не хватало, однако в первом тайме в этом компоненте мы прибавили. Вы видели, во что это вылилось. У Джоржана был отличный момент, когда на нем не назначили пенальти. Тем не менее, это случилось после подобного заброса. При владении мячом у нас должно быть больше вариантов. Не только нужно отдавать передачу в ноги нападающим, но также и открываться за спину.

- Илья Кутепов на позиции центрального форварда, тренируете ли это на тренировках? Будете ли использовать Илью и дальше на этой позиции?

- Да. Почему нет? Хоть мы и не тренировали это в недельном микроцикле, а также на большом поле, когда играешь 11 на 11 или 10 на 10, но Илья хорошо себя показал в упражнениях в ограниченном пространстве, когда играли 4 на 4 или 3 на 3, забивал на этой неделе в таких упражнениях очень много. Это высокий сильный игрок, такой фактуры нам не хватает в штрафной в отсутствие Соболева. Взять хотя бы Понсе у «Ротора» - высокий игрок, всегда опасно, когда он получает мяч или старается за него зацепиться. В нашей штрафной всегда непросто защитникам работать против подобного форварда. В крупнейших европейских клубах всегда есть нападающий такого формата, в «Севилье», Левандовски в «Баварии», Холанн в Дортмунде. Кутепов хорошо тренировался и отлично себя показал на этой позиции. Ему почти удалось даже гол забить.