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Давиташвили: «Ротор» знает, где слабые места «Спартака»

28 Ноября 2020, 14:39,

Евро-Футбол.Ру

Хавбек волгоградского «Ротора» Зурико Давиташвили пообщался с клубной пресс-службой в преддверии гостевого поединка с московским «Спартаком» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Спартак» - сильный соперник. Мы уже играли с ними в Волгограде и знаем, где их слабые места.

Я всегда думаю о своей реализации. Надеюсь, скоро получится забить», - приводятся слова 19-летнего грузинского полузащитника в клубном «Твиттере».

Матч «Спартак» - «Ротор» состоится на «Открытие Арене» в воскресенье, 29-го ноября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

По итогам первого круга РПЛ москвичи занимают третье место в турнирной таблице, а волгоградский клуб находится на 15-й строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Ротор, Зурико Давиташвили
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