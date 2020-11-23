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Соболев успешно прооперирован в Риме

23 Ноября 2020, 18:31,

Global Look Press

Форвард «Спартака» Александр Соболев успешно прооперирован на колене. Как и предполагалось ранее, футболисту пришлось лечь под нож хирурга в римской клинике «Вилла Стюарт».

- Операция прошла хорошо. Скоро вернусь и вернусь сильнее. Всем спасибо за теплые слова и поддержку, - написал Соболев в Инстаграме.

В 12 матчах текущего сезона Александр Соболев забил пять мячей. Колено беспокоило его в последнее время, в том числе и во время ноябрьских матчей сборной России. Ожидается, что прооперированный игрок будет готов к возобновлению чемпионата уже в марте.


 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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