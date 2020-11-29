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Хацкевич: «Может быть, изменилось мнение тренера «Спартака» о типичной российской команде?»

29 Ноября 2020, 21:26,

Global Look Press

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько повлияло на ваш план на игру то, что встреча началась неудачно, что сразу получили пенальти и гол?

- Я не удивлюсь, если этот пенальти будет признан неправильным, как и в первом круге, что фола не было. Здесь тоже обоюдная борьба идет. В моем понимании надо давать бороться. Никто не выпрыгивал, кто первый упал - получаем пенальти.

- Вы уже посмотрели эпизод?

- Я не буду про судей говорить. Но даже после этого мяча мы не сломались. Я не знаю, может быть, изменилось мнение тренера «Спартака» о типичной российской команде?

- Тедеско конкретизировал, сказав, что имел в виду игру флангами. Действительно мы ее сегодня увидели, как и хороший переход «Ротора» от обороны в атаку. Правда, конкретики в завершении было не много, хотя вы сегодня показали лучший результат сезона по созданным моментам.

- Это класс, мастерство. В первом тайме мы очень  здорово пять раз выбегали в контратаку быструю. Но не хватил последнего или предпоследнего паса. Во втором тайме мы 30 минут не выпускали «Спартак» за центр поля, мы доминировали во втором тайме. В этот момент нужно было дожимать команду.

- Почему такое количество опасных моментов не преобразовано даже в один гол?

- Где-то не хватило удачи, везения, исполнения.

- В остальном вы командой довольны?

- Мы на разных полюсах со «Спартаком», но по игре мы ни в чем не уступали.

- В итоге получается, что у «Ротора» в среднем шесть созданных моментов за матч было в первом круге. В 14-м туре в матче против «Арсенала» 12 моментов, а сегодня  13. Действительно команда добирает с точки зрения атаки?

- Конечно, добирает. Статистику и цифры же не обманешь. Но главное - это реализовать это в забитые мячи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
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Комментарии (1)
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0
Bolela
29 Ноября 2020, 21:31

От скромности не помрет Хацик )))

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