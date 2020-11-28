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Ребров: «Ещенко перед матчами сексом не занимается, он давно об этом сказал жене»

28 Ноября 2020, 10:36,

Global Look Press

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о приметах, которыми пользуются некоторые футболисты и тренеры.

«У тренера Вайсса на скамейке всегда был первый кроссовок сына. Кто-то перед играми сексом не занимается. Например, Ещенко. Он жене давно сказал: «За два дня до матча нельзя», - приводит слова Реброва издание Sports.ru.

По итогам первого круга российской Премьер-лиги московский коллектив находится в лидирующей группе. Подопечные Доменико Тедеско набрали 29 баллов и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата.

В рамках 16-го тура «Спартак» на своем домашнем стадионе «Открытие Арена» примет волгоградский «Ротор». Матч состоится в воскресенье, 29-го ноября, начало - 19:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Ребров, Андрей Ещенко
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