Ребров: «Ещенко перед матчами сексом не занимается, он давно об этом сказал жене»

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о приметах, которыми пользуются некоторые футболисты и тренеры.

«У тренера Вайсса на скамейке всегда был первый кроссовок сына. Кто-то перед играми сексом не занимается. Например, Ещенко. Он жене давно сказал: «За два дня до матча нельзя», - приводит слова Реброва издание Sports.ru.

По итогам первого круга российской Премьер-лиги московский коллектив находится в лидирующей группе. Подопечные Доменико Тедеско набрали 29 баллов и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата.

В рамках 16-го тура «Спартак» на своем домашнем стадионе «Открытие Арена» примет волгоградский «Ротор». Матч состоится в воскресенье, 29-го ноября, начало - 19:00 по московскому времени.