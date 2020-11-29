Тедеско: «Особенно было важно выиграть после трех матчей без побед до этого»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от матча с «Ротором» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Пребывание в тройке лидеров положительно влияет на настроение?

- Положительные эмоции - всегда хорошо, но для нас сегодня особенно было важно выиграть после трех матчей без побед до этого. Хорошая была игра. Конечно, нужно было больше забивать, реализовывать свои моменты. Тем не менее, три очка - это здорово.

- При этом игра действительно получилась сложной. Вы отмечали фланговую игру «Ротора» и его быстрый выход из обороны в атаку. Мы это сегодня увидели, и «Ротор» установил свой рекорд сезона по количеству созданных моментов за матч. Есть определенные сложности в обороне, в первую очередь?

- Я считаю, что это произошло в том числе потому, что мы не смогли забить второй гол и больше. Когда его забиваешь, соперник теряет уверенность в своих силах. Мы забили первый, были атаки, теряли мяч, приходилось фолить, зарабатывали штрафные, угловые. Также нужно нам работать, улучшать в том числе эти компоненты. Потерь сегодня мяча было очень много, над этим также надо работать.