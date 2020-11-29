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Тедеско объяснил характеристику «Ротора» - «типичный российский клуб»

29 Ноября 2020, 19:03,

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы перед игрой назвали «Ротор» типичной российской командой. Значит ли это, что вы от соперника ждете строгих оборонительных действий, игру в контратаку? Это словосочетание для вас носит положительный или отрицательный оттенок?

- Я имел в виду не столько то, что такие команды с глубокой обороной, но то, что, прежде всего, у них хорошие крайние нападающие. Это не только у «Ротора», но и у «Зенита», у «Рубина» тот же Макаров, игроки, которые могут убежать, могут решить, с хорошим дриблингом. Та же самая ситуация с «Ротором», который в последнее трансферное окно купил бразильца Фламариона. Также на другом краю у них очень хороший игрок. Подобные фланговые атаки всегда очень опасны.

- Этот тур посвящен памяти Диего Марадоны. Что этот человек значит для вас лично?

- Прежде всего, Марадона ассоциируется с любовью к футболу. Новость о его смерти затронула не только какую-то отдельную страну - Америку или Арегнтину, а весь мир. Этот человек, играя, смог сплотить континенты. За это мы его любим, он идол и кумир нашего поколения. Это прошлое футбола, настоящее и будущее, он будет жить в веках, его никогда не забудут. Говоря о нем, как о человеке, он сделал в футболе невероятное, смог дарить людям столько эмоций. Все, кто работают в футболе, не являются врачами, мы не адвокаты, которые защищают людей. Наша работа - дарить людям радость, и Марадона дарил радость такому количеству людей, всему миру, что память о нем останется в веках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Ротор, Доменико Тедеско
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