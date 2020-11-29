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Жиго: «Игра непростая, но простых матчей здесь не бывает»

29 Ноября 2020, 21:13,

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Лучший футболист матча «Спартак» - «Ротор» (2:0) Самюэль Жиго поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вас признали лучшим еще до второго гола в матче, очень важного, определившего результат.

- Да, я очень рад, что так получилось, но самое главное, что сегодня победили, взяли три очка, готовимся к следующей игре.

- Игра получилась очень нервной, несмотря на то, что все складывалось удачно для «Спартака» - пенальти в начале встречи. Казалось, все складывается хорошо, но получился сложный  матч.

- Да, согласен, игра непростая, но простых матчей здесь не бывает. Эта победа сегодня была очень важна, надо так дальше продолжать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Самюэль Жиго
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Комментарии (1)
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0
779
29 Ноября 2020, 21:17

Не нарадуюсь, что он у нас. Классный игрок и парень.

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