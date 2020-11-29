Тедеско: «Если Кокорин пройдёт зимние сборы, он станет ещё сильнее»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Ротором» (2:0) дал оценку действиям отдельных игроков.

- Перед матчем была расстановка на табло. Слева в защите был Роман Зобнин, а вышел туда Виктор Мозес. Как вы вообще принимали решение, кто сыграет вместо Айртона? Большая часть атак «Спартака» была правым флангом. Это такая установка, или футболисты по ходу игры нащупали там слабое место «Ротора»?

- Нет, это было решение игроков, где и каким флангом атаковать, они решают сами в зависимости от ситуации. Что касается выбора крайних защитников на этот матч, то на протяжении недели мы попробовали несколько вариантов, в итоге пришли к такому решению. Поговорили с обоими игроками, Романом Зобниным и Виктором Мозесом, они высказались за подобную расстановку. В первом тайме оба активно подключались в атаку и много заходили в штрафную. Это было логично и рамках установки, потому что «Ротор» сегодня играл в четыре защитника и был вынужден заужать, поскольку у нас было два нападающих, чтобы не было прорыва по центру. Защита «Ротора» играла достаточно узко, появлялись эти зоны на флангах, куда входили Виктор и Роман. Они входили в штрафную и создали несколько моментов непосредственно в штрафной соперника. Но нужно забивать эти моменты.

- ЦСКА сегодня проиграл. У вас перед подобными матчами, когда соперники оступаются, вы перед матчем как-то говорите в мотивационной речи об этом или не обращаете внимания и сморите на свою игру? Можно ли узнать установку по Кутепову, когда он чуть не забил, какие у вас были мысли?

- Касаемо мотивации, мы никогда не смотрим на результаты других команд в туре, все внимание на своей игре на себе. Тем более, у нас достаточно аргументов и других слов, которые мы можем сказать футболистам перед игрой.

Когда начали делать замену, Кутепов сразу понял, что мы от него ждем, от ответил: «да, тренер, постараюсь забить, как на тренировке». У него действительно был хороший момент, забей он гол, был бы вполне заслуженный гол.

- Вопрос о профильных футболистах атаки. Это лучший матч Александра Кокорина? Он адаптируется к позиции «десятки»? Джордан Ларссон который матч выглядит не так опасно, как обычно. Так ли это, в чем причина?

- Кокорин хорошо сегодня сыграл, не знаю, лучший ли это был его матч за «Спартак», но на прошлой неделе он также провел хорошую игру. Не раз уже повторял, не забывайте, что у него не было предсезонной подготовки, он ее не прошел. Это очень важно, на сборах нужно провести определенный объем беговой и силовой работы разной интенсивности, тактической. Все это необходимо и работает на тебя во время сезона. Если все будет нормально, и Александр пройдет в полном объеме зимние сборы вместе с нами, он станет еще сильнее. Он может сыграть на любой позиции, чистого нападающего или «десятку». У него хорошая техника, отличный прием мяча, первое касание - то, что нужно для игрока этого амплуа.

Джордан хорошо играет на протяжении всего сезона. Да, в последних матчах у него не получается забить, но мы ценим нападающих не только за то, что они забивают голы, хотя это тоже важно, могут у нас забивать и крайние защитники, десятый номер, восьмерки. Но нападающий, кроме забивания голов, также проделывает много энергозатратной работы. Это прессинг в начале атак соперника, контрпрессинг при потере мяча, открываться в недодачу, стараться убежать за спину. Все это требует очень много сил. Возможно, Джордан немного устал, но не только он. Длинный сезон, с апреля мы работаем без перерыва. Плюс еще Джордана регулярно вызывают в сборную Швеции. У нас вперед три игры, и мы уйдем на зимнюю паузу, которая всем действительно очень важна.