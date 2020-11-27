Тедеско: «Правда, что у нас нет полноценной замены Айртону на левом фланге»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Ротором» поделился видением роли Александра Кокорина на поле и потенциальной замене Айртону.

- Вопрос по Кокорину. Есть мнение, что ему не очень комфортно играть из глубины, как он действует в последних матчах в «Спартаке». Есть ли шанс, что он будет выходить в первой линии атаки?

- Откуда эта информация - ваше мнение или кто это говорит? Если это ваше мнение, никаких проблем. Нападающего Александр также играл за «Спартак», в матче с «Химками» и «Тамбовом» он выходил на этой позиции. В этом плане он очень вариативен, может играть как нападающего, так и «десятку», так и на фланге. При нашей схеме, если говорить именно о позиции «десятки», в плане обороны его позиция фиксированная. Мы обороняется по формации 5-1-2-2, то там да. В атаке же «десятка» более подвижна, она может двигаться за спину, когда нападающий открывается в недодачу, а также смещаться на фланг больше в зону опорника. При такой схеме «десятый номер» или чистый нападающий - разница в атаке небольшая.

- Как будете решать проблемы с отсутствием Айртона? Потому что кажется, что изначально эта позиция в команде не оптимально продублирована. Понимаете ли, кого выпустите? Согласны ли с мнением, что Роман Зобнин может сыграть как справа на фланге защиты, так и слева.

- Я не знаю, посмотрим (по-русски). В этом плане у нас много вариантов на замену Айртона. Как вы сказали, у нас и Зобнин может сыграть слева, также мы пробуем на эту позицию Оганесяна, у него хорошая скорость, но он более атакующий игрок, чем оборонительного плана. Кром того, рассматривали уже кандидатуры Урунова, Литвинова и Ещенко. Впереди у нас еще одна тренировка и 48 часов на раздумие и принятие решения по стартовому составу. Тот факт, что нет полноценной замены Айртону на левом фланге, левоногого футболиста, да, это правда.