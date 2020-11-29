Кокорин и Жиго принесли «Спартаку» победу над «Ротором»: На вершине РПЛ троевластие

В последнем матче шестнадцатого тура РПЛ московский «Спартак» принимал на своём поле волгоградский «Ротор».

«Спартак» от еврокубкового позора «самоустранился», но усталостью конкурентов не пользуется, видимо, сохраняя интригу подольше. Пока повально оступались ЦСКА и «Зенит» - «красно-белые» поддерживали тренд. И вот уже три тура не могут победить подопечные Доменико Тедеско. А если бы не спасения Александра Максименко, то вообще случилось бы три поражения. Что «Урал», что «Динамо» играли лучше и создали больше. А «Ростов» и так победил.

Соперник для выхода из пике оптимальный. Волгоградский «Ротор» нашёл хорошее сочетание форвардов (Фламарион, Давиташвили, Понсе), но всё еще остаётся одним из главных претендентов на вылет. Забили меньше всех в РПЛ, по пропущенным голам – третьи с конца. Если Доменико Тедеско продолжает вести «Спартак» к чемпионству, то обыгрывать «Ротор» дома обязан. С Кокориным в составе (Соболев выбыл до весны) или без него.

Но шутки про Александра можно было заканчивать на 13-й минуте матча. Кокорин пусть и сам многого не сделал для пенальти, просто стоял на углу штрафной площади и ждал мяч. А пролетавший мимо Зурико Давиташвили решили локтем проверить крепость лица нападающего «Спартака». Видеоассистенты арбитра долго рассматривали фол, но в итоге его заметили. Александр Кокорин заработал пенальти и сам же его реализовал, пробив точно в правую «шестёрку» - 1:0.

И далее почти все атаки «Спартака» шли через Александра Кокорина, несколько угловых заработал форвард, по этому показателю «красно-белые» вообще ушли далеко вперёд. «Ротор» огрызался контратаками, однако опасности ни у одних, ни у других ворот не возникало. Только давление. Второй гол «Спартака» на старте второго тайма не случился только из-за Чондрича. Кокорин дважды пробил в гущу игроков, наконец отпасовав на Мозеса. Виктор классно закручивал под перекладину, но «Ротор» выручил хорватский голкипер.

Старался хоть как-то заявить о себе Джордан Ларссон, однако Кокорин сегодня в активности явно превосходил шведа. Тот картинно упал в штрафной площади, заработав жёлтую карточку сначала для себя, а затем и для Доменико Тедеско, рьяно опротестовавшего решение по неназначенному на Ларссоне пенальти. Из отрицательных моментов травма Джикии. Георгий после столкновения с Гогуа пытался матч продолжить, но на исходе 70 минут игры вынужден был попросить замену. А затем передумал и Кутепов отправился опять на «лавку».

«Ротор» жалил в скоростных атаках и Давиташвили вполне мог счёт сравнять, воспользовавшись провалом Маслова. Из пределов штрафной площади пробил Зурико – Максименко выручил «Спартак». Удержали в итоге победу «красно-белые», водрузившись на третью строчку турнирной таблицы. Более того, на третьей компенсированной минуте Самуэль Жиго упрочил преимущество "красно-белых" - 2:0. Теперь по набранным очкам на вершине РПЛ триумвират: «Спартак» догнал «Зенит» и ЦСКА, интрига разгорается ещё сильнее.