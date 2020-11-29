Кокорин и Жиго принесли «Спартаку» победу над «Ротором»: На вершине РПЛ троевластие

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29 Ноября 2020, 20:58,
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В последнем матче шестнадцатого тура РПЛ московский «Спартак» принимал на своём поле волгоградский «Ротор».
|Спартак Москва
|2:0
|Ротор
|(1:0) Кокорин Александр 15'
|(2:0) Жиго Самуэль 90'
«Спартак» от еврокубкового позора «самоустранился», но усталостью конкурентов не пользуется, видимо, сохраняя интригу подольше. Пока повально оступались ЦСКА и «Зенит» - «красно-белые» поддерживали тренд. И вот уже три тура не могут победить подопечные Доменико Тедеско. А если бы не спасения Александра Максименко, то вообще случилось бы три поражения. Что «Урал», что «Динамо» играли лучше и создали больше. А «Ростов» и так победил.
Соперник для выхода из пике оптимальный. Волгоградский «Ротор» нашёл хорошее сочетание форвардов (Фламарион, Давиташвили, Понсе), но всё еще остаётся одним из главных претендентов на вылет. Забили меньше всех в РПЛ, по пропущенным голам – третьи с конца. Если Доменико Тедеско продолжает вести «Спартак» к чемпионству, то обыгрывать «Ротор» дома обязан. С Кокориным в составе (Соболев выбыл до весны) или без него.
Но шутки про Александра можно было заканчивать на 13-й минуте матча. Кокорин пусть и сам многого не сделал для пенальти, просто стоял на углу штрафной площади и ждал мяч. А пролетавший мимо Зурико Давиташвили решили локтем проверить крепость лица нападающего «Спартака». Видеоассистенты арбитра долго рассматривали фол, но в итоге его заметили. Александр Кокорин заработал пенальти и сам же его реализовал, пробив точно в правую «шестёрку» - 1:0.
И далее почти все атаки «Спартака» шли через Александра Кокорина, несколько угловых заработал форвард, по этому показателю «красно-белые» вообще ушли далеко вперёд. «Ротор» огрызался контратаками, однако опасности ни у одних, ни у других ворот не возникало. Только давление. Второй гол «Спартака» на старте второго тайма не случился только из-за Чондрича. Кокорин дважды пробил в гущу игроков, наконец отпасовав на Мозеса. Виктор классно закручивал под перекладину, но «Ротор» выручил хорватский голкипер.
Старался хоть как-то заявить о себе Джордан Ларссон, однако Кокорин сегодня в активности явно превосходил шведа. Тот картинно упал в штрафной площади, заработав жёлтую карточку сначала для себя, а затем и для Доменико Тедеско, рьяно опротестовавшего решение по неназначенному на Ларссоне пенальти. Из отрицательных моментов травма Джикии. Георгий после столкновения с Гогуа пытался матч продолжить, но на исходе 70 минут игры вынужден был попросить замену. А затем передумал и Кутепов отправился опять на «лавку».
«Ротор» жалил в скоростных атаках и Давиташвили вполне мог счёт сравнять, воспользовавшись провалом Маслова. Из пределов штрафной площади пробил Зурико – Максименко выручил «Спартак». Удержали в итоге победу «красно-белые», водрузившись на третью строчку турнирной таблицы. Более того, на третьей компенсированной минуте Самуэль Жиго упрочил преимущество "красно-белых" - 2:0. Теперь по набранным очкам на вершине РПЛ триумвират: «Спартак» догнал «Зенит» и ЦСКА, интрига разгорается ещё сильнее.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Спартак Москва, Ротор
Кокорин на позиции "десятки" очень хорош! Связка Кокорин - Зобнин весьма перспективна! В защите всё такой же бардак - будь форварды "Ротора" помастеровитее, штуки три - как минимум - "сидело" бы в воротах Максименко((