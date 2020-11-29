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Тедеско: «Признаться, без Соболева очень трудно»

29 Ноября 2020, 21:50,

Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Ротором» (2:0).

- Матч был очень непростым, нам нужно забивать больше голов в подобных играх. В противном случае, как вы видели, приходится очень тяжело. Было много моментов у нас сегодня, били и с дальней дистанции, несколько хороших моментов было создано непосредственно в штрафной площади. Не хватало последнего удара и паса. Как следствие, соперник, проигрывая 0:1 и после того, как мы не забивали с выгодных позиций, начал верить в свои силы. Мы атакуем, теряем мяч, они бегут в контратаку, мы зарабатываем фолы, поэтому нам было непросто. «Ротор» сегодня бился до конца, но тем не менее, победа за нами. Три очка в копилку, я очень этому рад.

- Что не хватает «Спартаку»? Команда забила быстрый гол, играла с одним из аутсайдеров, но довела дело до нервной концовки. Почему молодой команде не хватает забить второй-третий мяч?

- Не хватает голов. Не знаю, сколько даже у нас было моментов. Но забей мы быстро второй гол, было бы намного легче, а там могли бы залететь и третий, и четвертый. Признаться, без Соболева очень трудно, потому что он сильный забивной нападающий. Иногда бывают матчи, когда он выходит на поле, и кажется, что его в игре не видно, тем не менее, он забивает. Сегодня было много блоков наших ударов. Думаю, если посмотреть на статистику наших заблокированных ударов мы, наверное, на первом месте. Я говорю именно о блокировке ударов игроками соперника. Сегодня был хороший матч, однако надо забивать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Александр Соболев
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Комментарии (1)
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VC-Team
29 Ноября 2020, 22:00

Ну уж, если без Соболева "совсем трудно", то, как то совсем грустно...

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