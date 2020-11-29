​В «Спартаке» поговорили о полномочиях Газизова и Попова

На неделе появились слухи о возможном уходе Шамиля Газизова с должности генерального директора «Спартака». При этом клуб объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора.

«Думаю, процессы наладятся, и два профессионала будут работать вместе», - сказал в эфире канала «Матч Премьер» глава департамента коммуникаций «Спартака» Антон Фетисов.

«У генерального директора полномочия, чем у спортивного. Но это не означает, что гендиректор не контролирует спортивную часть», - отметил представитель московского клуба.

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ротора». Стартовый свисток в Москве прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в формате текстовой пройдёт на LiveResult.