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​В «Спартаке» поговорили о полномочиях Газизова и Попова

29 Ноября 2020, 13:57,

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На неделе появились слухи о возможном уходе Шамиля Газизова с должности генерального директора «Спартака». При этом клуб объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора.

«Думаю, процессы наладятся, и два профессионала будут работать вместе», - сказал в эфире канала «Матч Премьер» глава департамента коммуникаций «Спартака» Антон Фетисов.

«У генерального директора полномочия, чем у спортивного. Но это не означает, что гендиректор не контролирует спортивную часть», - отметил представитель московского клуба.

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ротора». Стартовый свисток в Москве прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в формате текстовой пройдёт на LiveResult.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Дмитрий Попов
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