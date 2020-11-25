​«Ростов» и «Динамо» рассудит Лапочкин, «Рубин» и ЦСКА – Мешков

|
25 Ноября 2020, 18:25,
|
|
Пресс-служба РФС отрапортовала о судейских назначениях на матчи шестнадцатого тура чемпионата России, которые пройдут в субботу и воскресенье – двадцать восьмого и двадцать девятого ноября.
Игру между «Ростовом» и «Динамо» в субботу обслужит бригада Сергея Лапочкина. На следующий день поединок между «Рубином» и ЦСКА рассудит бригада во главе с Виталием Мешковым.
Ознакомиться с судейскими назначениями полностью можно на фотографии ниже.
После первого круга лидером чемпионата России является ЦСКА. Второе место занимает «Зенит», а тройку лучших команд замыкает «Спартак».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Динамо Москва, Краснодар, Ростов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков