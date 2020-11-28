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Семак рассказал о непростой кадровой ситуации в «Зените»

28 Ноября 2020, 13:55,

Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Арсенала» в эфире канала «Матч Премьер».

- К сожалению, в линии обороны у нас отсутствуют и Дуглас, и Ракицкий, и Ловрен, и Караваев. Оздоев 2-3 тренировки провел, еще Дриусси и Азмун, и Малком в такой же ситуации, поэтому есть определенные сложности для тех, кто сегодня может играть. Посмотрим, что получится. Мы прекрасно понимаем, насколько непросто приходится игрокам в первую очередь, потому что график напряженный. Но это возможность для других показать, проявить себя и помочь команде в непростое время.

- Есть интересная статистика тренерского противостояния Семака против Парфёнова - шесть матчей и шесть побед на стороне Сергея Богдановича. Отчего так происходит, может быть, удобный соперник для вас команды Парфёнова?

- Случайность, абсолютно любая серия имеет свойство заканчиваться. Абсолютно не уделяем никакого внимания этому аспекту, это стечение обстоятельств.


 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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