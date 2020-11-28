Игроки «Арсенала»: «Каждый сегодня отдался на 100, а может и больше процентов, поэтому есть результат»

Игроки «Арсенала» на клубном канале в YouTube подвели итоги матча с «Зенитом» (0:0).

Форвард Кирилл Панченко:

- Надо было попасть в дальний угол, в принципе, делал все правильно, бил в дальний угол, жалко, что мяч не залетел.

Команду «Зенит» все прекрасно знают, это очень квалифицированная команда. Надо отдать должное, мы всей командой бились и заслужили как минимум ничью. Были хорошие моменты, могли и выиграть. Я считаю, что сегодня коллектив проявил себя на все 100%.

Перед «Локомотивом» был недельный цикл, мы очень хорошо поработали и тактически, и физически. Тренерский штаб объясняет каждому из нас, как надо действовать. Каждый сегодня отдался на 100, а может и больше процентов, поэтому есть результат.

- Показалось, что у команды ушел тяжелый груз, и сейчас более раскрепощено играете. Так ли это?

- Конечно, когда есть полоса неудач, ее так можно назвать, мы давно не выигрывали, и команда сплотилась, мы много проводим времени вместе, и теоретические занятия у нас очень квалифицированные. Все ребята сегодня бились с первой и до последней минуты, мы заслужили сегодня очко. Могли и выиграть, команда идет вверх.

Защитник Николай Рассказов:

- Конечно, проблемы были как у «Зенита» с составом, так и у нас были травмированные футболисты. Но у нас большая команда, и проблем быть не должно. Кто вышел в стартовом составе, постарались помочь. Мы все делали одно дело. Понятно, что у «Зенита» был тяжелый матч в Лиге чемпионов, это забирает очень много эмоций и сил, плюс проблемы с составом. Им было тяжело, но и нам было тяжело, состояние поля было тяжеленьким в плане того, чтобы играть в футбол и контролировать мяч. Старались играть на победу, конечно, ее в такой игре было очень тяжело удержать, плюс «Зенит» тоже очень хотел набрать очки, так как борется за первое место. Ничейный результат, думаю, более-менее достойный для обеих команд.

- Мы заметили, что с приходом нового тренерского штаба стали лучше играть в обороне. Так ли это?

- Поменялись требования. Мы играем не то, чтобы от обороны, но мы правильно перемещаемся, стараемся играть более внимательно в обороне, все 11 футболистов, потому что не только защитники обороняются, а обороняется вся команда. Поэтому мы сейчас много времени этому уделяем.

Как показывают последние игры, мы пропускали, и с «Ротором» пропускали, но уже хотя бы один гол или не пропускаем, уже хорошо.

Форвард Лука Джорджевич:

- Я думаю, что этот матч похож на игру с «Локомотивом», где очень много старались, играли неплохо. Понятное дело, что против «Зенита» и «Локомотива» у соперника будут моменты, и будут эпизоды, когда будет тяжело играть, когда они перехватывают инициативу. Я думаю, что мы достойно смотрелись, вот только в конце не хватало свежести, чтобы закончили какие-то хорошие атаки, которые у нас были.

С новым тренером игра с «Ротором», которая была неудачной для нас, она не получилась. А вот в играх с «Локомотивом» и «Зенитом» мы достойно выглядели. Прогресс виден, будем работать, чтобы играть еще лучше.

Очко против чемпиона страны важное, двигаемся дальше, потому что команде надо расти. Я уверен, что «Арсенал» должен быть в конце чемпионата намного выше.