Парфёнов: «Только через такие матчи можно вернуть уверенность»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень непростой матч, очень напряженный. Довольны ли вы результатом и тем, как команда сегодня выглядела?

- Я доволен характером команды. Я говорил, что он есть у команды. Только через такие матчи можно вернуть уверенность и какую-то удачу. Кроме того, что было нам тяжело, достаточно много неплохих моментов создавали в атаке. Только в первом тайме посвежее были, и качество газона еще позволяло. Во втором тайме «Зенит» добавил, и появилось больше пространства. Наверное, надо до ударов и опасных эпизодов доводить почаще. В этом плане хотелось бы добавить. А так ребята очень хотели сыграть и сыграть достойно. Самое важное - взять очки, потому что они нам очень нужны.