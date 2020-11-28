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Парфёнов: «Только через такие матчи можно вернуть уверенность»

28 Ноября 2020, 16:25,

LiveSport.Ru

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень непростой матч, очень напряженный. Довольны ли вы результатом и тем, как команда сегодня выглядела?

- Я доволен характером команды. Я говорил, что он есть у команды. Только через такие матчи можно вернуть уверенность и какую-то удачу. Кроме того, что было нам тяжело, достаточно много неплохих моментов создавали в атаке. Только в первом тайме посвежее были, и качество газона еще позволяло. Во втором тайме «Зенит» добавил, и появилось больше пространства. Наверное, надо до ударов и опасных эпизодов доводить почаще. В этом плане хотелось бы добавить. А так ребята очень хотели сыграть и сыграть достойно. Самое важное - взять очки, потому что они нам очень нужны.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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