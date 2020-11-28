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Орлов: «Азмун абсолютно не готов. До весны это не помощь «Зениту»

28 Ноября 2020, 16:06,


Телекомментатор Геннадий Орлов недоволен игровой формой нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом он заявил в эфире канала «Матч Премьер» во время разбора матча питерской команды против «Арсенала» (0:0).

- Он абсолютно не готов. Это я не знаю, я думаю, что до весны это не помощь «Зениту». Ну не готов, он все время не то. Был момент, когда он пас отдал другому. Это не тот Азмун. Он не играл месяц, ну что вы хотите? - сказал Орлов.

Напомним, то иранский футболист в матче с «Лацио» получил первые игровые минуты с октября. В сегодняшнем поединке Азмун вышел на поле на 62-й минуте вместо Александра Ерохина.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Геннадий Орлов, Сердар Азмун
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