Семак: «Потеряли обидные два очка во втором подряд выездном матче. Там судейство, здесь сами не забили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Арсенала» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оценить сегодняшнюю игру? Понятно, что результат вряд ли устраивает.

- Начали неплохо. Конечно, для того, чтобы выигрывать, надо забивать. Безусловно, голевых моментов было предостаточно, но, к сожалению, с реализацией было сложнее. Пока поле держало, было проще комбинировать, когда поле «поехало», стало больше борьбы, борьбы с полем и борьбы после передач длинных, подборов. Поле стало совсем другим. В целом старались победить, но в целом надо забивать, чтобы выигрывать. Потеряли обидные два очка во втором подряд выездном матче. Там судейство, здесь сами не забили, поэтому жалко, что теряем очки, когда нам не нужно этого делать.

- У того же Барриоса был отличный момент в первом тайме, когда поле более-менее держало. Там технического мастерства не хватило или навыка игры в атаке?

- Это надо смотреть - технически или поле помешало. Конечно, убойная позиция была, жалко, что не смог попасть. Моменты были не только у Барриоса, но и Артёма Дзюбы был хороший момент, и у Малкома. Реализация нас очень сильно подвела.